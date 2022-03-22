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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Ergün’den kaldırım işgalleri konusunda çözüm odaklı yaklaşım

İHA

Başkan Ergün’den kaldırım işgalleri konusunda çözüm odaklı yaklaşım

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hasan Geriter ve birliğe bağlı esnaf odalarının başkanlarını ağırladı. Oda başkanlarıyla yaklaşık 2 saat süren bir görüşme gerçekleştiren Başkan Ergün, Manisa merkezinde Şehzadeler ve Yunusemre belediyeleri ile birlikte hareket ederek, esnaf odalarının da katılımıyla kaldırım işgallerinin çözümüne yönelik adımlar atılacağını söyledi.
Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Hasan Geriter, Lokantacılar Odası Başkanı Mehmet Akgül, Kahveciler Odası Başkanı Mehmet Çetin, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bahattin Akyüz, Bakkallar Odası Başkanı Saffet Taşkıncan ve Pazarcılar Odası Başkanı Destan Bulgay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ü makamında ziyaret etti. Toplantıda, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya da yer aldı. Yaklaşık 2 saat süren görüşmede, kaldırım işgallerine yönelik yaşanan suiistimaller, buna yönelik yapılan çalışmalar ele alındı.
Toplantının ardından açıklama yapan MESOB Başkanı Hasan Geriter, “Büyükşehir belediye başkanımızı oda başkanlarımızla beraber ziyaret ettik. Ziyaretimizin sebebi, biliyorsunuz son günlerdeki kaldırım işgalleriyle ilgili üyelerimizden gelen sorunları, istekleri, sıkıntıları başkanımıza aktarmaktı. Ve bugünkü beraberliğimizde de sıfır işgaliye ve benzeri sıkıntılarla ilgili başkanımızla istişarelerde bulunduk. Bunların hem belediyemiz hem Manisa’da yaşayan halkımız hem de temsil ettiğimiz esnafımız için nasıl az zararla giderilebilir konularını görüştük. Bugün başkanımızdan her zaman olduğu gibi, bizi rahatlatıcı, ferahlatıcı, ileriye dönük çözüm odaklı görüş ve fikirlerinden dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Biz, çözümü 12 saat sonra konuşuruz derken, yarım saat içerisinde başkanımız, çözüm önerilerini de bize iletti. Önümüzdeki günlerde neleri yapacağımızı, neleri yapmayacağımızı başkanımla yapacağımız toplantıda kendisi bizlere iletecek. Kendisine kabulünden dolayı, gösterdiği destekten dolayı bir kez daha şahsım ve arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum” dedi.

“Hepimizin amacı vatandaşın mutlu bir şekilde bu şehirde yaşamasını sağlamak”
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de “Her şeyden önce bu şehir hepimizin şehri. Biz, Manisa’da doğduk, Manisa’da yetiştik ve Manisa’da yaşamaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz makamlar, hepimiz için vatandaşın en huzurlu, en mutlu şekilde bu şehirde yaşayabilmesini sağlamak. Buna sokakta gezen kardeşlerimiz, bacılarımız, analarımız da dahil. Bebek arabasıyla gezen bacılarımız da dahil. Ama ona hizmet veren esnaflarımız da dahil. Sonuçta hepimiz bu havayı soluyoruz ve buranın suyunu içiyoruz. Burada her şeyden önce istişare edilerek herkesin mutlu olabileceği, ortak noktalarda buluşabilmek” dedi.
Toplantı sonrasında ortaya çıkan çözümleri paylaşan Başkan Ergün, “Bugün yaptığımız istişarelerde de bütün oda başkanlarımızın taleplerini dinleme fırsatı bulduk ve hiçbirinin de bana göre olumsuz bir tarafı yok, hepsi çözülebilecek sorunlar. Tabi ki bunu suistimal eden çok az da olsa vatandaşımız var. Ama bunu halkın tamamına genelleme noktasında hareket etmeyeceğimizi ben buradan ifade etmek istiyorum. Önemli olan takip ve uygulanabilirlik noktasında geçmişte yapılan düzenlemeleri tekrar gözden geçirilerek, irdelenerek en doğrusunu sahada uygulayabilmek amacındayız. Bununla ilgili başkanlardan önce Şehzadeler belediye başkanımızla bir araya geldim. Kendisiyle de yaptığımız ve oda başkanlarımızla yaptığımız istişareler neticesinde yarından itibaren Şehzadeler Belediyesi öncülüğünde arkasından da oradan belirleyeceğimiz kriterlerle Yunusemre Belediyemiz ile yapacağımız mutabakat ve görüşmelerle Manisa merkezindeki bu sıkıntılı noktaları, problem oluşturan alanları her türlü iş koluna göre yani kahveciler, lokantacılar, hizmet sektörü, kafeler, tuhafiyeciler gibi her sektörün kendine göre ve o yollardaki genişliklere ve kaldırım genişliklerine göre bir değerlendirmeyle bunların gözden geçirileceğini ve yarından itibaren bunun çalışmalarının başlayacağını ifade ediyorum” diye konuştu.
En doğru yolun bulunacağına inandığını da sözlerine ekleyen Başkan Ergün, şunları söyledi: “Belediyelerimizin ve esnaf odalarımızın ortak çalışmasıyla en doğru yolun bulunacağından hiç kimsenin şüphe duymamasını istiyorum. O açıdan bizim amacımız esnafımızı üzmek değil, Manisa’da daha güzel, daha modern ve artık Büyükşehir olmamız sebebiyle cadde ve sokaklarının çok daha güzel bir şekilde gezilebilir, ferah bir şekilde vatandaşımıza mutluluğu yaşatabilmek. Tek amacımız budur. Bu noktada zaman zaman kısmen sahada sıkıntı yaşanan veya ufak tefek kişilerin egolarından kaynaklanan tartışmalar olduysa da, bu noktada bizler kurum olarak vatandaşlarımızdan özür dileriz. Bunu yapmasını da biliriz. Eğer bir kusurumuz olduysa da, zabıta biriminde çalışan arkadaşlarımız adına da bunun telafisini gideririz. Önemli olan istişare, istişare, istişare. Doğru yolu hep beraber buluruz. Bunları da bu hafta içerisinde inşallah netleştiririz. Çok güzel bir şekilde Manisa’mızda yaşamaya devam ederiz”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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