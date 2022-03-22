Yunusemre'de 'Minik dişlere büyük dokunuşlar' yapılacak

Minik Dişlere Büyük Dokunuşlar Projesi kapsamında Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan okul ve kreşlerdeki öğrencilere ağız ve diş sağlığı eğitimi ve taraması yapılacak. Proje kapsamında Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ve Koruyucu Diş Hekimliği Derneği Başkanı Faruk Tomruk arasında protokol imzalandı.

Yunusemre Belediyesi, Koruyucu Diş Hekimliği Derneği ile protokol imzaladı. Başkanlık makamında Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ve Koruyucu Diş Hekimliği Derneği Başkanı Faruk Tomruk arasında imzalanan protokol törenine Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur ve Sağlık İşleri Müdürü Arzu Yerkazanoğlu katıldı. İmzalanan protokol ile “Minik Dişlere Büyük Dokunuşlar” projesi kapsamında ilçede bulunan okul ve kreşlerdeki öğrencilere ağız ve diş sağlığı eğitimi ve taraması yapılacak. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, “Okullarımızdaki evlatlarımızın ağız ve diş sağlığını öğrenmesi amacıyla Minik Dişlere Büyük Dokunuşlar projesi kapsamında ilçede bulunan öğrencilere ağız ve diş sağlığı eğitimi ve taraması yapacağız. Geleceğimiz olan evlatlarımızın sağlığı için hiç durmadan çalışacağız” dedi.

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