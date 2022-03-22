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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dünya Su Günü Manisa’da coşkuyla kutlandı

İHA

Dünya Su Günü Manisa’da coşkuyla kutlandı

22 Mart ‘Dünya Su Günü’ dolayısıyla MASKİ Genel Müdürlüğü’nün öncülüğünde Kültür Sitesi Lale Salonu’nda bir dizi etkinlik düzenlendi. Büyük bir coşku ile kutlanan etkinlikte Ahmet Tütüncüoğlu İlkokulu ve Büyükşehir Belediye Kreşi minik öğrencileri gösterileri ile büyülerken, Şehir Tiyatrosu oyuncularının sergilediği oyunla da su tasarrufuna dikkat çekildi.
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, ‘Dünya Su Günü’ nedeniyle bir dizi etkinlik gerçekleştirdi. Minik öğrencilerle bir araya gelinen etkinlikte büyük bir coşku yaşandı. Düzenlenen etkinliğe, MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, Manisa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Abdullah Ölmez, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Manisa İl Başkanı Murat Öner, Milliyetçi Hareket Partisi Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları Gökhan Çevik, Emre Özünlü, Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleri, Ahmet Tütüncüoğlu İlkokulu Müdürü Murat Kavak, Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ daire başkanları, şube müdürleri ile birçok vatandaş katıldı. Programa katılan Ahmet Tütüncüoğlu öğrencileri okullarından Kültür Merkezi Lale Salonuna kadar su konulu pankartlarla yürüyüş gerçekleştirdi. Etkinlik öncesi katılım gösteren tüm öğrencilere Abone İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından kumbara hediye edildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinlikte minik öğrenciler ve vatandaşlar eğlenceli vakit geçirdi.

“Su, saygıyı, korunmayı ve tasarrufu hak ediyor”
Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı 3. sınıf öğrencisi Elanur Öksüz yaptı. Minik öğrenci konuşmasında, “Düştüğü toprağı yeşertip bereketlendiren, sayısını bilemeyeceğim kadar çok canlının yaşam kaynağı, bazen gönlümüzden akan bir damla yaş bazen gidenin arkasından döktüğümüz umutlu bekleyiş bazen de Afrikalı bir çocuğun yüzündeki gülümseyiş. Gerçekten de su yaşamın vazgeçilmezi, su bu vazgeçilmezliği ile saygıyı, korunmayı, tasarrufu hak etmektedir. Suya gereken değeri gösterirsek tarlamıza bereket, vücudumuza sağlık canlılara hayat, geleceğimize miras olur” ifadelerinde bulundu. Ardından MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay bir konuşma gerçekleştirdi.

“Gelecek neslin en büyük yatırımı su olacaktır”
“Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, gelecek nesillere yönelik şöyle sesleniyor; 'Küçük hanımlar, küçük beyler Sizler; hepiniz, geleceğin bir gülü, yıldızı, bir bahtının aydınlığısınız. Memleketi asıl aydınlığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, kıymetli olduğunu düşünerek ona göre çalışınız.' sözü ile konuşmasına başlayan Genel Müdür Burak Aslay, “İşte bizler de bu anlayışla ne yatırım yapıyorsak hepsinin amacı sizlere, yani çocuklarımıza daha güzel bir dünya bırakmak için. MASKİ Genel Müdürlüğü olarak sizlere temiz su ulaştırmak ve su kaynaklarımızı kirlilikten korumak için çalışıyoruz. Bildiğiniz gibi su, en önemli yaşam kaynağımız. Su yoksa, hayat da yok. Sadece biz insanlar için değil; hayvanların, ağaçların ve çiçeklerin yaşaması için de suyumuzu bilinçli kullanmalıyız. Buna dikkat çekmek amacıyla tüm dünyada her yıl 22 Mart günü, Dünya Su Günü olarak kutlanıyor. Bizler de suyun önemini anlatmak için Manisa’mızda binlerce ilkokul öğrencimize, su tasarrufu eğitimi verdik. Belki de aralarında sizler de yer almışsınızdır. Eğitim verdiğimiz evlatlarımızı su tasarrufu elçimiz yaptık. Çocuklarımız artık, suyun önemini biliyor ve israf etmiyor. Dünya’nın 4’te 3’ü su ile dolu. Her tarafımız denizler, okyanuslar ve göller ile çevrili. Ancak bu suyun sadece yüzde 1’i, yani çok çok az bir bölümü içilebilir durumda Kısacası, elinizde 100 şişe su varsa, bunun sadece 1 şişesini içebiliyorsunuz. Bu az miktardaki suyumuzu korumak için hepimiz elimizden geleni yapmalıyız. Muslukların açık kalmasının önüne geçersek, elimizi yıkarken suyu dikkatli kullanırsak, dişlerimizi fırçalarken suyu kapatırsak ve de en önemlisi suyumuzu boşa harcamazsak, su tasarrufu için küçük ama önemli katkılar sağlamış oluruz. Bunları lütfen unutmayın. Bu söylediklerimi öğretmenleriniz de mutlaka sizlere anlatıyor biliyorum. Ama biz de bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Önlemlerimizi alarak sizlere daha güzel ve yeşil bir dünya bırakabiliriz. Sizlere bırakacağımız en güzel miras ise temiz ve yeterli Su’dur. İşte 22 Mart Dünya Su Gününün önemi de burada ortaya çıkıyor. Hepinizin Dünya Su Günü’nü kutluyor, etkinliğimize katılımlarınızdan dolayı değerli öğretmenlerimize, velilerimize ve siz değerli çocuklarımıza çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Çocuklar gösterileri ile suyun önemini anlattı
Genel Müdür Burak Aslay’ın konuşmasının ardından sırasıyla Ahmet Tütüncüoğlu İlkokulu öğrencileri su günü dansı, su günü şarkıları söyledi. Ardından Büyükşehir Belediye Kreşinin minik öğrencileri şarkılar eşliğinde gösteri düzenledi. Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları su tasarrufunu vurgulayan mini bir oyun sergiledi. Etkinliğin sonunda resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Gösterilerde suyun önemine ve tasarruf konusuna değinen öğrencilerin bilinçli bir birey olmak için herkese büyük görev düştüğü vurgusu etkinliğe katılanları büyüledi. Günün anısına toplu fotoğraf çekiminin ardından etkinlik sona erdi.

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