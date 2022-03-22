Manisa CBÜ’lü öğrenciler madalyalarını aldı

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TEKNOFEST 2021 ve Starhack’21 Hackathon yarışması birincisi Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrencileri Ege Kariyer Fuarı Açılış Töreninde madalyalarını aldı.

Ege Kariyer Fuarı Açılış Töreninde, Ege Bölgesi Üniversiteleri arasında 20202021 yılları arasında ödül alan öğrencilere, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ve protokol konukları tarafından madalyaları takdim edildi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrencilerinin de madalya aldıkları törende; TEKNOFEST 2021 kapsamında katıldığı TÜBİTAK Uluslararası İnsansız Hava Aracı yarışması sabit kanatlı İHA kategorisinde, TUSAŞ (Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş.) özel ödülü ve Türkiye birinciliği performans ödülünü alan Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi öğrencileri ile Starhack’21 Hackathon Yarışması birincisi olan Yazılım Mühendisliği öğrencileri yer aldı.

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