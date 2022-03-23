Rektör Ataç hastane personeliyle birlikte kan bağışında bulundu

Manisa Kızılay Kan Bağış Merkezi tarafından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi ve Fen Edebiyat Fakültesi’nde gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasında Rektör Prof. Dr. Ahmet Ataç, hastane personeliyle birlikte kan bağışında bulundu.

Manisa Kızılay Kan Bağış Merkezi tarafından Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nde gerçekleştirilen kan ve kök hücre bağışı kampanyası devam ediyor. MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi’nde kurulan kan bağışı standının ardından Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kampüsü’nde devam eden bağış etkinliğine öğrencilerle birlikte üniversite personeli de yoğun ilgi gösteriyor.

Bu kapsamda kan bağışının önemine dikkat çekmek isteyen Rektör Prof. Dr. Ahmet Ataç da MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi giriş katında kurulan standı ziyaret ederek, gerçekleştirilen kampanya hakkında bilgi aldı.

Daha sonra kan bağışının önemine dikkat çekmek için hastane personeli ile birlikte kan veren Rektör Ataç, “Bizler hayat kurtarmakla eş değer olan kan bağışlamanın önemine dikkat çekmek için Manisa Celal Bayar Üniversitesi olarak, bu kampanyaya hem hastanemiz de hem de Fen Edebiyat Fakültemizde destek veriyor herkesi düzenli kan bağışçısı olmaya davet ediyoruz. Bu doğrultuda başta Manisa Kızılay Kan Bağış Merkezi Müdürü Sayın İsmet Nardal olmak üzere emeği geçenlere de gönülden teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.

Geniş katılımla gerçekleştirilen kampanyada, pandemi dolayısıyla azalan kan stoklarının tekrar doldurulması hedeflenirken, kan vermenin önemine dikkat çeken Manisa Kızılay Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. İsmet Nardal, “1 ünite kan ile 3 kişiye hayat verebiliyoruz. Merkez olarak, pandemiye uygun koşullarda, sağlıklı bir ortamda kan bağışı yapılabilmesi için tüm tedbirlerimizi alıyoruz.” dedi.

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