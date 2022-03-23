Gönüllü gençler Manisa’da gönüllere dokundu Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gönüllülük esasına göre hayata geçirilen “Damla projesi” kapsamında Manisa’ya gelen gönüllü gençler gönüllerde taht kurdu

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gönüllülük esasına göre hayata geçirilen Damla Projesi kapsamında Manisa’ya gelen 43 gönüllü genç hem gönüllere dokundu hem de Manisa’nın tarihini ve kültürünü yakından tanıma fırsatını buldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Damla Projesi tüm hızıyla devam ediyor.

Proje kapsamında 40 farklı ilden gönüllü 43 üniversite öğrenci Damla Projesi kapsamında Manisa’nın misafiri oldu. Öğrenciler bakanlık tarafından hazırlanan 9 günlük program kapsamında il genelinde bulunan ilkokul ve ortaokulları ziyaret ederek buradaki öğrencilerle bir araya geldi. Gönüllü gençler eğitim aldıkları bölümlerle alakalı öğrencilere bilgiler aktarırken, öğrencilerin sorularını da yanıtladı. Manisalı öğrencilerle çeşitli etkinlikler düzenleyen gönüllüler, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. Gönüllü gençler ayrıca Manisa’da sosyal ve ticari mekanları da ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet edip yakından tanıma fırsatı yakaladı. Ev ziyareti de yapan gönüllüler ayrıca üretim faaliyetinde bulunan çiftçi ve esnafın günlük işlerine de yardım etti. Gönüllü gençler program kapsamında Sart harabeleri, tarihi Kula evleri, Kula Peri Bacaları, Yunus Emre türbesi, Mevlevihane, Osmanlı Müzesi başta olmak üzere tarihi ve turistik yerleri de ziyaret ederek Manisa’nın kültürü ve tarihi hakkında da bilgi sahibi oldu. Bu ziyaretlerde çevre duyarlılıklarını da gösteren gönüllü gençler çevre temizliği yaptı. Şehit ailelerini de ziyaret eden gençler, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk eşliğinde Manisa Valisi Yaşar Karadeniz’i de ziyaret ederek sohbet etme imkanı buldu.

Gönüllü gençlerin ziyaret ettiği ortaokulun öğrencisi Kerem Öztürk, “Çok güzel geçti. Yaptıkları etkinlikler çok güzeldi. Çok memnun kaldık istedikleri zaman gelebilirler” derken, bir diğer öğrenci Hasan Hüseyin Şahin ise, “Öncelikle abilerim geldiği için çok teşekkür ederim, onlarla birlikte etkinlik yaptık çok eğlendik onlara çok teşekkür ederim.” diye konuştu.

Gönüllü gençlerin çiftçilik faaliyetinde yardımda bulundukları Çiftçi Lütfü Aydın da, “Türkiye’nin her tarafından geldiler bizi ziyaret etmeye Allah razı olsun bize işlerde yardım ettiler Allah hepsinden razı olsun” şeklinde konuştu.

Damla Projesinde yer alan gönüllü Berkan Özdemir de şunları söyledi: “Uçan kuşa dokunduğumuz bir projeden bahsediyoruz aslında Damla projesi olarak bu sabah köy okullarındaydık öğrencilerle buluştuk öğrencilere kariyer planlaması yaptık öğrencilere mesleklerden bahsettik. Onlara halay kurmanın ne kadar önemli olduğunu ve severek iş yapmanın ne kadar önemli olduğundan bahsettik. Onlara bir nebze olsun iyi gelmeye çalıştık. Manisa her şeyden önce Şehzadeler şehri. Osmanlı devletinin nice hükümdarını yetiştirmiş bir memleket. Tarihi ve arkeolojik açından da çok büyük öneme sahip. Bunları da gezip görme fırsatımız oluyor. Bu bölgelerdeki tarihi ve doğal güzelliklerin bulunduğu yerlerdeki insanlara da dokunma imkanımız oluyor. Buradan edindiğimiz tecrübeleri aldığımız bilgileri memleketlerimize döndüğümüzde çevremizle paylaştığımızda aslında bu projenin adı olan Damla, damlalıktan çıkıp bir okyanus haline geliyor ve böylelikle amaç da hasıl oluyor.”



“Burada gönüllü bir şekilde gönüllere dokunmaya çalışıyoruz köy okullarına gidiyoruz köy halkını ziyaret ediyoruz onlarla hasbihal ediyoruz” diyen gönüllü Osman Alptekin de şunları söyledi: “Burada bir Ağrılı olarak bin 700 kilometre yoldan gelip Manisa’daki bir kardeşimin bir ablamın ve abimin gönlüne dokunmak gerçekten beni çok mutlu ediyor. İmkan bulamayan gençler bu şekilde Gençlik ve Spor Bakanlığının yapmış olduğu projelerine başvuru yaparak birçok kültürü tanıyabilir. Birçok gönüllü ve sosyal sorumluk projesine katılarak hem mutlu olup hem de mutlu edebilir herkesin bu tür projelere katılmasını tavsiye ediyorum.”

Gençlik ve Spor Bakanlığı Damla Projesi ile gidilen illerde dezavantajlı aile, çocuk ve gençlerin hiçbir din, dil ve etnik köken ayrımı yapmadan katılımcı gençlerle bir araya gelmesi, kültürel değerlerin karşılıklı aktarımı ile programın yürütüldüğü yörelerdeki insanlarla katılımcı gençlerin hayata bakış açılarının olumlu yönde etkilenmesi amaçlanıyor.

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