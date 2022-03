Akhisarlı lokantacılardan can dostlara destek

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Akhisar Lokantacılar Odası arasında yapılan protokol ile lokantalardan çıkan kalan yemekler, ekipler tarafından toplanarak can dostlarına fayda sağlanacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ile Akhisar Lokantacılar, Köfteciler ve Tatlıcılar Odası arasında işbirliği protokolü imzalandı. Oda binasında yapılan protokole imzalar Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce ve Akhisar Lokantacılar Köfteciler ve Tatlıcılar Odası Başkanı Pınar Gören tarafından atıldı. Yapılan protokol ile belirlenen lokasyonlarda bulunan lokantalardan çıkan ve çıkacak olan yemek ve yemek artıklarının Manisa Büyükşehir Belediyesi ekiplerince toplanarak, Manisa Büyükşehir Belediyesi Akhisar Geçici Hayvan Bakımevi’ne teslim edilmesi sağlanacak. Sağlanacak kazanım ile hem yemeklerin çöpe gitmesi önlenecek hem de hayvan bakımevinde kalan can dostlarının gıda ihtiyacı karşılanmasına katkı sağlanacak. Protokole atılan imzaların ardından Daire Başkanı Erhan İnce ve Oda Başkanı Pınar Gören belirlenen lokantalara giderek can dostlarına gidecek yemekler için biriktirme kitlerini esnaflara teslim etti.

Yapılan projeyle ilgili olarak konuşan Akhisar Lokantacılar, Köfteciler ve Tatlıcılar Odası Başkanı Pınar Gören, “Akhisar Lokantacılar Odası olarak bu projeyi uzun zamandır hayal ediyorduk. Sokak hayvanları için mama projesini hayata geçiriyoruz. Projemizi Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce’ye sunduk, kendisi bu projeye ilgiyle yaklaştı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün takdirleriyle odamız ve Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ile ortak bir protokolde buluştuk. Bundan sonra Akhisar’da odamız üyelerimizin gıda artıkları boşa gitmeyecek. Hayvan sever vatandaşlarımızın gıda artıklarını üyelerimize bırakılan kitler aracılığı ile toplanması sağlanacak. Böylece hem çevre temizliği hem de hayvanlar için çok önem taşımaktadır. İnşallah 17 ilçeye örnek olabilecek ve sürdürülebilir olacak bir proje ile bugün imzaları attık. Hem şehrimize, hem esnaflarımıza hem de bu projeden yararlanacak hayvanlarımız için hayırlı olsun” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce projenin çok fayda sağlayacağına inandıklarını belirterek, “Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak can dostlarımıza çok önem veriyoruz. Can dostlarımızın geleceği üzerine projeler üretmeye devam ediyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyesi can dostları için yeni bir projeye imza attı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatları ile projemizi hayata geçiriyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Akhisar Lokantacılar Odası arasında protokolümüzü imzaladık. Bu proje ile oda üyesi olan esnaflarımıza dağıttığımız kitler ile yemek ve yemek artıklarını toplayacağız. Bu kitler aracılığıyla toplanan yemek artıkları hem çevre kirliliğinin önüne geçecek hem de can dostlarımızın gıda ihtiyacına destek olacak. Oda başkanımız Pınar Gören ile bu projeyi hayata geçirmekten mutluyuz. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak can dostlarımıza yönelik projelerimiz tüm hızıyla devam edecek” diye konuştu.

