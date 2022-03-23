Marmara Gölü kurudu, balıkçılar ödeme emrinin iptali için dava açtı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Marmara Gölü kurudu, balıkçılar ödeme emrinin iptali için dava açtı

DHA

Marmara Gölü kurudu, balıkçılar ödeme emrinin iptali için dava açtı


Mehmet ÇINAR/MANİSA, (DHA)MANİSA'da yüzde 98,18'i kuruyan Marmara Gölü'ndeki balıkçı kooperatifine kira ve diğer borçlar karşılığı gönderilen 322 bin 800 TL'lik ödeme emrinin iptali için dava açıldı.
Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde neredeyse tamamen kuruyan Marmara Gölü'ndeki balıkçıların oluşturduğu S.S. Gölmarmara ve Çevresi Su Ürünleri Kooperatifi'ne, 41 bin 817 TL'si kira olmak üzere vergi ve SGK prim borçları gibi toplamda 322 bin 800 TL'lik borç için Manisa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından ödeme emri gönderildi. Bunun üzerine kooperatif adına avukatlar Cem ve Özlem Altıparmak tarafından, Manisa İdare Mahkemesi'ne dava açıldı.
Avukat Cem Altıparmak, "Kayıtlı 35 kayık ve toplam 163 üyeyle balıkçılık yapmaktayken, kuruma nedeniyle gölde balıkçılık tamamen bitmiştir. Sadece balıkçılıkla geçinen 5 aile göç etmek zorunda kalmıştır. Diğer balıkçı aileleri tarım işçisi olarak hayatlarını sürdürmeye çalışıyor" dedi.
Kooperatife geçen ocak itibarıyla, gölde balıkçılık yapma izni karşılığında 41 bin 817 TL'si kira, vergi, SGK primleri ve diğer borçlar dahil toplam 322 bin 800 TL'lik ödeme emri gönderildiğini belirten Cem Altıparmak, "Olmayan gelirin bütün yükü balıkçılar üzerine yıkılıyor. Manisa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne karşı açtığımız bu dava, ödeme emrinin iptali kapsamında açılan bir iklim davasıdır. Marmara Gölü, Türkiye'nin BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nden ve Paris İklim Anlaşması'ndan kaynaklı taahhütlerine tamamen aykırı politikaları sonucunda kuruduğu ve bu kurumadan kamu idarelerinin sorumlu olduğunun tespiti için, Manisa İdare Mahkemesi'nde Türkiye'nin ilk iklim davasını açtık" diye konuştu.
Avukat Altıparmak, Marmara Gölü'nün, 2017 yılında ulusal öneme haiz sulak alan ilan edildiğini ve bu özelliği ile korunması gereken bir karbon yutak alanı olduğunu kaydetti.
Avukat Özlem Altıparmak ise "Bu dava, iklim davası olarak bir ilk niteliğinde" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Manisa Mehmet ÇINAR
2022-03-23 13:44:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Akhisarlı lokantacılardan can dostlara destek
YEREL HABERLER Akhisarlı lokantacılardan can dostlara destek
Geleceğin finans liderleri ‘Küresel Para Haftası’ etkinliğinde buluştu
YEREL HABERLER Geleceğin finans liderleri ‘Küresel Para Haftası’ ...
Gönüllü gençler Manisa’da gönüllere dokundu Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gönüllülük esasına göre hayata geçirilen “Damla projesi” kapsamında Manisa’ya gelen gönüllü gençler gönüllerde taht kurdu
YEREL HABERLER Gönüllü gençler Manisa’da gönüllere dokundu Gençlik ...
Jant sektöründe yapay zekalı üretim hattı devreye girdi
YEREL HABERLER Jant sektöründe yapay zekalı üretim hattı devreye ...
Evlat sevgisi tatmak için okuma yazma öğrendi, 3 çocuğa kucak açtı
YEREL HABERLER Evlat sevgisi tatmak için okuma yazma öğrendi, 3 ...
Üzümde kalitenin artırılması için toplandılar Dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultaniye üzümünün ihracatını artırma yolları değerlendirildi
YEREL HABERLER Üzümde kalitenin artırılması için toplandılar Dünyaca ...
Başkan Ergün’den tarıma 17 milyon liralık destek paketi müjdesi
YEREL HABERLER Başkan Ergün’den tarıma 17 milyon liralık destek ...
Rektör Ataç hastane personeliyle birlikte kan bağışında bulundu
YEREL HABERLER Rektör Ataç hastane personeliyle birlikte kan ...
TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Otomobil tıra arkadan çarptı, sıkışan sürücü yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Otomobil tıra arkadan çarptı, sıkışan sürücü yaşamını ...
Manisa’da silahlı kavga: 2 yaralı Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şahıs, kaçtıktan sonra sığındığı bir benzin istasyonun tuvaletinde kurşunlandı
YEREL HABERLER Manisa’da silahlı kavga: 2 yaralı Silahlı saldırıyı ...
Muharrem İnce: Bunlar 6 ayda dağılır
YEREL HABERLER Muharrem İnce: Bunlar 6 ayda dağılır
İş yerinin camını kırıp 15 telefonu çaldı, o anlar kameraya yansıdı Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir iş yerinde yaşanan hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER İş yerinin camını kırıp 15 telefonu çaldı, o anlar ...
Manisa’da 17 kaymakamın katılımıyla toplantı yapıldı
YEREL HABERLER Manisa’da 17 kaymakamın katılımıyla toplantı yapıldı
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce: “Bunlar 6 ay dayanamaz” İnce 6’lı muhalefete sert sözlerle yüklendi: “Utanmıyor musunuz?”
YEREL HABERLER Memleket Partisi Genel Başkanı İnce: “Bunlar 6 ay ...
Camını kırıp girdiği iş yerinde 4 dakikada 15 cep telefonu çaldı
YEREL HABERLER Camını kırıp girdiği iş yerinde 4 dakikada 15 cep ...
Dünya Su Günü, kuruyan Marmara Gölünde kutlandı Manisa’da “Marmara Gölü Yaşasın” etkinliği İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Ege Belediyeler Birliği Başkanı Tunç Soyer: “Göl kuruyunca önce kuşlar, sonra insanlar orayı terk eder” “Egenin göbeğinde çölün oluşmasına izin vermeyeceğiz” “Ahmetli Regülatörünün pompaları bozuksa tamir edeceğiz”
YEREL HABERLER Dünya Su Günü, kuruyan Marmara Gölünde ...
Play Off’a adını yazdıran Turgutlu Belediyespor’da yoğun hafta
YEREL HABERLER Play Off’a adını yazdıran Turgutlu Belediyespor’da ...
Başkan Akın, Tunç Soyer ile buluştu
YEREL HABERLER Başkan Akın, Tunç Soyer ile buluştu
Manisa’da ‘Ekmeğini koru’ projesi imzalanan protokolle başladı
YEREL HABERLER Manisa’da ‘Ekmeğini koru’ projesi imzalanan ...
Manisa CBÜ’lü öğrenciler madalyalarını aldı
YEREL HABERLER Manisa CBÜ’lü öğrenciler madalyalarını aldı
Eski Bakan Güçlü'den Vali Karadeniz'e ziyaret
YEREL HABERLER Eski Bakan Güçlü'den Vali Karadeniz'e ziyaret
Dünya Su Günü Manisa’da coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER Dünya Su Günü Manisa’da coşkuyla kutlandı
Yunusemre'de 'Minik dişlere büyük dokunuşlar' yapılacak
YEREL HABERLER Yunusemre'de 'Minik dişlere büyük dokunuşlar' ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.