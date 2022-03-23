Sarıgöl Kaymakamı öğrencilerle birlikte yemek yedi

Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan, Sarıgöl Hayriye Ertürk Anadolu Lisesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Öğrencilerle birlikte yemek yiyen Kaymakam Arıkan, öğrencilerle buluşmasının kendisini okul yıllarına götürdüğünü söyledi.

Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan, Hayriye Ertürk Anadolu Lisesini ziyaret ederek idarecilerinden okul ve pansiyon hakkında bilgi aldı. Kaymakam Arıkan, okul ve pansiyon binasında incelemelerde bulundu.

Daha sonra okulun pansiyonun yemekhanesinde öğrencilerle bir araya gelen Kaymakam Arıkan tabldotta öğrencilerle birlikte, öğle yemeği yedi. Öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Arıkan, “Devletimiz, öğrencilerimizin daha iyi bir eğitim ve daha iyi bir geleceğe hazırlanmaları için tüm imkanlarını seferber ediyor. Eğitim bizim için her zaman öncelikli bir iştir. Öğrencilerle birlikte yemek yemek beni okul yıllarıma götürdü.” dedi.

Ziyarette Kaymakam Arıkan'a İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, Şube Müdürleri Hasan Karakuş ve Mustafa Açıkgöz de eşlik etti.

Kaymakam Arıkan ziyaretin anısına okul bahçesine zeytin fidanı dikti.

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