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İranlı genç sporcu olimpiyat şampiyonluğu hayali için Manisa'ya yerleşti

DHA

İranlı genç sporcu olimpiyat şampiyonluğu hayali için Manisa'ya yerleşti


Ersan ERDOĞAN / MANİSA, (DHA)İRAN'da rejimin kadın sporculara yurt dışı izni vermemesinden dolayı eskrimi bırakan 14 yaşındaki Taranom Mohseni Tavakoli, çok sevdiği sporu yapmak için dedesini ziyarete geldiği Manisa'da kalmaya karar verdi. Tavakoli ailesi, kızları Taranom'un hayal ettiği olimpiyat şampiyonluğunu başarması adına Türk vatandaşlığına geçmeye hazırlanırken, genç sporcu Türkiye'yi çok sevdiğini, Türk Bayrağı için mücadele etmek istediğini söyledi. İran'da çikolata üretim fabrikası olan iş insanı baba Hamed Mohseni Tavakoli (43) ile Mahsa Tavakoli (35) çiftinin kızları Taranom Mohseni Tavakoli, ünlü Zorro filminden etkilenerek küçük yaşlardan itibaren eskirim sporu yapmaya başladı.
Ülkesinde çeşitli başarıları olan Taranom, rejimin kadın sporculara yurt dışında yarışmak için izin vermemesinden dolayı İran'da bıraktığı sporu Türkiye'de yapmaya karar verdi. Ailesiyle birlikte 8 yıl önce Manisa'ya yerleşen dedesi Ali Tavakoli'ye ziyarete gelen Taranom, sosyal medya üzerinden ulaştıkları eskrim antrenörü İpek İrem Ülkü ile tanışarak, çok sevdiği spora Manisa'da tekrar başladı. Eskrim sporu için dedesinin yanında kalmaya karar veren Taranom'un ailesi, kızlarının hayal ettiği olimpiyat şampiyonluğunu başarması adına Türk vatandaşlığı için harekete geçti. Taranom, Türk Bayrağı altında mücadele etmek için çalışmalarını azimle sürdürüyor.
"DÜNYADA BİR NUMARA OLMAYI HEDEFLİYORUM"
Manisa´da yaşayan dedesi Ali Tavakoli (68) tercümanlığı aracılığıyla konuşan Taranom Mohseni Tavakoli, "Türkiye'ye ailemle birlikte dedemi ziyarete geldim. Eskirim sporunun Türkiye'de hangi ortamda yapıldığını merak ettim. Hoşuma gitti, arkadaşlarımı sevdim, hocalarımı çok beğendim. Spora burada başladım. Bundan sonraki süreçte Türk vatandaşı olarak, dünyada bu sporda bir numara olmayı hedefliyorum. Bundan sonraki süreçte çok sevdiğim Türkiye için mücadele edeceğim" dedi.
SOSYAL MEDYADA ULAŞTI 
Eskrim antrenörü İpek İrem Ülkü, Taranom'um sosyal medya aracılığıyla kendisine ulaştığını ve sporu yapmak için Manisa'ya geldiğini söyledi. Ülkü, "Taranom yaklaşık 2 hafta önce ailesiyle birlikte sosyal medya üzerinden bana ulaştı. Türkiye'ye gelmek istediğini ve eskrim sporu yapmak istediğini söyledi. Ben de daha önce İran'da yapıp yapmadığını sordum. Madalyalarının olduğunu, rejimden dolayı İran bayrağını temsil etme yetkisi verilmediği için duygusal bir boşluk yaşadığını söyledi. Dedesi vasıtasıyla tanıştık. Bizim çocuklarımızla birlikte yabancılık çekmedi. Biz aile olduğumuz için Taranom da ailemizin bir parçası oldu. Şu an Taranom'u Türkiye şartlarındaki turnuvaya göre hazırlıyoruz. İran vatandaşlığından Türk vatandaşlığına geçecek. Önümüzdeki haftalarda Manisa'da düzenleyeceğimiz turnuva kendisine moral olacak. Mayıs ayında Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından düzenlenecek olan lig turnuvasında izin verilmesi halinde kız takımıyla birlikte Manisa'yı temsil edecek" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Antrenmandan görüntü
Dedesi Ali Tavakoli tercümanlığı aracılığıyla konuşan Taranom Mohseni Tavakoli'nin konuşması
Eskrim antrenörü İpek İrem Ülkü'nün konuşmasıDHA-Spor Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN / MANİSA, (DHA)
2022-03-24 13:44:50

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