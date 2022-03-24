Başkan Ergün’ün hediyeleri minikleri sevindirdi

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, 22 Mart Dünya Su Günü’ne yaptıkları resimler ve gösteriler ile renk katan Ahmet Tütüncüoğlu İlkokulu öğrencilerini ziyaret etti. Çevik, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün çocuklara selamlarını ileterek, gönderdiği hediyeleri verdi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü öncülüğünde 22 Mart Dünya Su Günü’nde bir dizi etkinlik düzenledi. Ahmet Tütüncüoğlu İlkokulu öğrencileri de yaptıkları resimler ve gösteriler ile Dünya Su Günü’ne renk kattı. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik ve Abone İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş da, Ahmet Tütüncüoğlu İlkokulu’nu ziyaret etti. Ziyarette Abone İşleri Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlerinden Kerem Çetin de yer aldı. Ziyarette ilk olarak Okul Müdürü Murat Kavak ve Müdür Yardımcısı Neşe Özay’a konuk olan Çevik, okul yönetimine Dünya Su Günü dolayısıyla verdikleri destekten ötürü teşekkür etti.

Dünya Su Günü’nde yaptıkları yürüyüş ile Lale Kültür Salonu’ndaki gösterileri ile tüm ziyaretçileri mest eden 3G sınıfını da ziyaret eden Genel Müdür Yardımcısı Çevik, minik öğrencilere Başkan Amcalarının selamını ileterek gönderdiği hediyeleri takdim etti. Programın son bölümünde resim yarışmasına katılan tüm öğrencilere Başkan Amcalarının gönderdiği kırtasiye seti hediye edildi. Çocuklar, hediyeleri nedeniyle Başkan Amcalarına teşekkür etti.



“Anlamlı bir etkinliğe imza atıldı”

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, “22 Mart’ta su kaynaklarının korunmasına yönelik önemli bir etkinlik düzenledik. Etkinliğimize Ahmet Tütüncüoğlu İlkokulu da içimizi ısıtan bir destek verdi. Okul yönetimine ve minik öğrencilerimize Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün selamlarını ilettik. Başkanımız böylesine önemli bir organizasyona destek veren herkese teşekkürlerini iletti. Minik öğrencilerimize, Başkanımızın gönderdiği ikramları ve hediyeleri verdik. Ben de kurumumuz adına okul yönetimine ve minik öğrencilerimize bizlere verdikleri destekten ötürü teşekkür ediyorum” dedi.

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