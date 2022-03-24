'En iyi narkotik polisi anne' projesi devam ediyor

'En iyi narkotik polisi anne' projesi kapsamında Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde seminer düzenlendi.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü NarkoRehber personelince Sarıgöl Şehit Haşim Dirik Kapalı pazar yerinde ve Sarıgöl Hükümet Konağı bahçesinde "En iyi narkotik polisi anne" Projesi tanıtımı yapılırken, "Narkotik suçlarla mücadele" kapsamında kurulan stantta da vatandaşlar bilgilendirildi.
NarkoRehber personelince Sarıgöl Belediyesi Konferans salonunda 'En iyi narkotik polisi anne' projesi tanıtım semineri yapılarak, Sarıgöl'de narkotik suçlarla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi.
Sarıgöl Halkının huzur ve güvenliği için Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün bilgilendirme çalışmalarının aralıksız devam edeceği belirtildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.