Manisa’nın tarihi yapıları ortaya çıkacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa’nın tarihi yapıları ortaya çıkacak

İHA

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Vakıflar İzmir Bölge Müdürü Muzaffer Ataseven ile bir araya geldi. Başkan Ergün ve Ataseven, Manisa merkezdeki Çukur Hamamı, Hüsrev Ağa Hamamı ve Dilşikar Hamamı ile Gölmarmara ilçesinde bulunan Halime Hatun Külliyesi'nin restorasyonlarının Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmasını içeren işbirliği protokolünü imzaladı.

Manisa’nın tarihi yapıları ortaya çıkacak

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Vakıflar İzmir Bölge Müdürü Muzaffer Ataseven ile bir araya geldi. Başkan Ergün ve Ataseven, Manisa merkezdeki Çukur Hamamı, Hüsrev Ağa Hamamı ve Dilşikar Hamamı ile Gölmarmara ilçesinde bulunan Halime Hatun Külliyesi’nin restorasyonlarının Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmasını içeren işbirliği protokolünü imzaladı.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Vakıflar İzmir Bölge Müdürü Muzaffer Ataseven’i ağırladı. Ziyarette, Manisa merkezdeki Çukur Hamamı, Hüsrev Ağa Hamamı ve Dilşikar Hamamı ile Gölmarmara ilçesinde bulunan Halime Hatun Külliyesi’nin restorasyonlarının Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmasını içeren işbirliği protokolü imzalandı. İmza öncesi açıklama yapan Vakıflar Bölge Müdürü Muzaffer Ataseven, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkıyor. Bu bağlamda Manisa merkezde 3 tane hamam ve Gölmarmara ilçemizdeki Halime Hatun Külliyesi’nin restorasyonunu yapma protokolünü imzalıyoruz. Bu konuda Sayın Başkanıma ve desteklerini bizden hiç esirgemeyen Sayın Manisa Valimize çok teşekkürlerimi sunuyorum. Bu yatırım, yaklaşık 15 milyonluk bir yatırım. Bunun finansörlüğünü de Belediyemiz ve Valilik birlikte yapacaklar. Bize de katkı sunuyorlar. Eserlerimizi yeni baştan ihya etmekteler. Canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

“Tarihimize sahip çıkacağız”
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de, “Vakıflar Bölge Müdürümüz Muzaffer Bey’e öncelikle teşekkür ediyorum. Çalışmalarını bizler de takdirle takip ediyoruz. Manisa’nın tarihi, kültürel miraslarından Çukur Hamamı, Dilşikar Hamamı ve Hüsrev Ağa Hamamı. Bunun yanında da Gölmarmara ilçemizde gerçekten ayağa kaldırmamız gereken Halime Hatun Külliyesi’nin restorasyonunun yapılması noktasında protokol yapıyoruz. Zaten bununla ilgili proje çalışmamızı daha önce hazırlamış ve tamamlamıştık. Bu noktada Sayın Valimizin de önderliğinde 3 kurumumuzun ortak işbirliğiyle bu projeleri hayata geçirme hedefini koyduk. Bugün de bunun protokolünü imza altına alıyoruz. Ben emeği geçen Sayın Valimize, müdürümüze ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ümit ediyorum ki hayırlara vesile olur. Tarihimize sahip çıkacağız ve gelecek kuşaklara bunları armağan edeceğiz” diye konuştu.
Konuşmaların ardından Başkan Ergün ve Bölge Müdürü Ataseven, restorasyon çalışması noktasında işbirliğini içeren protokolü imzaladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Manisa’da otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Manisa’da otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü ...
Polis memuru Turan Sütçü’nün naaşı şehitliğe nakledildi
YEREL HABERLER Polis memuru Turan Sütçü’nün naaşı şehitliğe ...
Turgutlu Belediyespor’dan bir galibiyet daha: 75-66
YEREL HABERLER Turgutlu Belediyespor’dan bir galibiyet daha: 75-66
Salihli polisinden öğrencilere trafik eğitimi
YEREL HABERLER Salihli polisinden öğrencilere trafik eğitimi
Ortaköy Mesire Alanına lavanta dikildi
YEREL HABERLER Ortaköy Mesire Alanına lavanta dikildi
'En iyi narkotik polisi anne' projesi devam ediyor
YEREL HABERLER 'En iyi narkotik polisi anne' projesi devam ediyor
Vali Karadeniz, Alaşehir’de borsa ve oda başkanları ile buluştu
YEREL HABERLER Vali Karadeniz, Alaşehir’de borsa ve oda başkanları ...
Sarıgöl'de okullar arası futbol turnuvası başladı
YEREL HABERLER Sarıgöl'de okullar arası futbol turnuvası başladı
Başkan Ergün’ün hediyeleri minikleri sevindirdi
YEREL HABERLER Başkan Ergün’ün hediyeleri minikleri sevindirdi
Spor Bilimleri Fakültesi dünya şampiyonunu ağırladı
YEREL HABERLER Spor Bilimleri Fakültesi dünya şampiyonunu ağırladı
İranlı genç sporcu olimpiyat şampiyonluğu hayali için Manisa'ya yerleşti
YEREL HABERLER İranlı genç sporcu olimpiyat şampiyonluğu hayali için ...
Manisa’da deprem tatbikatı gerçeği aratmadı
YEREL HABERLER Manisa’da deprem tatbikatı gerçeği aratmadı
Kanadalı sosyal medya fenomeni 'Yeşim Kedi' için Türkiye'ye geldi
YEREL HABERLER Kanadalı sosyal medya fenomeni 'Yeşim Kedi' için ...
Şarampole devrilen traktörünün altında kalarak hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Şarampole devrilen traktörünün altında kalarak ...
Müebbet hapis talebiyle yargılanıyordu 'İyi hal' indirimi aldı
YEREL HABERLER Müebbet hapis talebiyle yargılanıyordu 'İyi hal' ...
Alaşehir Çayı ıslah ediliyor Su taşkınlarına neden olan Alaşehir Çayında yaklaşık 3 ay sürecek olan temizlik çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Alaşehir Çayı ıslah ediliyor Su taşkınlarına neden ...
Manisalı üreticiye 291 tonluk gübre desteği geliyor
YEREL HABERLER Manisalı üreticiye 291 tonluk gübre desteği geliyor
Eşinin boğazını falçatayla kesen eşe 'iyi hal' indirimi
YEREL HABERLER Eşinin boğazını falçatayla kesen eşe 'iyi hal' ...
Manisa'da sahte içki operasyonu: 2 tutuklu
YEREL HABERLER Manisa'da sahte içki operasyonu: 2 tutuklu
MCBÜ’de TFMD 2021 ödüllü Basın Fotoğrafları Sergilendi MCBÜ İletişim Fakültesi organizatörlüğünde gerçekleştirilen sergi sonrasında “Fotoğrafçılık Sanatı, Yenilikçilik, Medya Okur Yazarlığı, Sosyal Medya Uzmanlığı” konularında söyleşi gerçekleştirildi.
YEREL HABERLER MCBÜ’de TFMD 2021 ödüllü Basın Fotoğrafları ...
Başkan Akın çalışmaları yerinde inceledi
YEREL HABERLER Başkan Akın çalışmaları yerinde inceledi
Husumetlisini sırtından bıçaklayarak öldürdü; olay anı kamerada
YEREL HABERLER Husumetlisini sırtından bıçaklayarak öldürdü; olay ...
Sarıgöl Kaymakamı öğrencilerle birlikte yemek yedi
YEREL HABERLER Sarıgöl Kaymakamı öğrencilerle birlikte yemek yedi
Vali Karadeniz Alaşehir'de Şehit Osman Ersoy Kütüphanesini açtı
YEREL HABERLER Vali Karadeniz Alaşehir'de Şehit Osman Ersoy ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.