Turgutlu Belediyespor’dan bir galibiyet daha: 75-66

Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı haftanın ilk maçını Urla Belediyesi ile oynadı. Rakibini kendi sahasında ağırlayan Turgutlu Belediyespor ekibi 7566’lık skorla maçın galibi oldu.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde (TKBL) sezonun bitimine dört hafta play off biletini almayı başaran Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı Urla Belediyesi ile karşı karşıya geldi. Yıldırım Beyazıt Spor Salonu’nda oynanan maçın ilk yarısını 4133 galip olarak tamamlayan Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, maç sonunda rakibini 7566 yenmeyi başardı. Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımında Ashley Nneka Ezeh, 18 sayı 13 ribaund ve 1 asistle galibiyete en fazla katkı sağlayan oyuncu oldu. Gamze Sena Dülegöz, 11 sayı 8 ribaund 6 asist, Halime Vural, 13 sayı 5 ribaund 3 asist, Şule Aktaş, 12 sayı 4 ribaund ve 4 asist ile karşılaşmanın bir diğer skorer isimleri oldu.

Turgutlu BelediyesporUrla Belediyesi karşılaşmasını Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Eşi Sabriye Akın, Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, Eşi Nazan Honaz ve Özel Kalem Müdürü Ali Nasuhoğlu ile birlikte tribünden izledi.

Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, TKBL’de 28. hafta maçını Rize Belediyesi ile oynayacak. Rize Yenişehir Spor Salonu’nda gerçekleşecek karşılaşma 26 Mart Cumartesi günü saat 13.00’da başlayacak.

Maç hakkında değerlendirmede bulunan Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Gökhan Aşıcı, “Sezonun bitimine üç hafta kala play off maçlarımıza aldığımız bir galibiyetle daha gideceğiz. Sahada tüm enerjisiyle mücadele eden, kazanmak için tüm gücünü ortaya koyan bir takım vardı. Başarılı oynadığımız karşılaşmasının sonucunu da galibiyetle taçlandırdık. Önümüzde Rize Belediyesi maçı var. Bu karşılaşmayı da kazanarak evimize dönmek istiyoruz. Başkanımız Çetin Akın’a, Başkan Yardımcımız Fırat Honaz’a ve taraftarlarımıza desteklerinden dolayı teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.



“Başarılı bir takım olduğumuzu bir kez daha ispatladık”

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediyespor Asbaşkanı Fırat Honaz ise, “Kadın Basketbol Takımımızı Urla Belediyesine karşı aldığı galibiyetten dolayı kutluyorum. İlk kez yer aldığımız TKBL’de play off hedefimizi gerçekleştirmiş olmaktan dolayı mutlu ve gururluyuz. Elde ettiğimiz galibiyetler ve sezonun bitimine 4 hafta kala play off’a adımızı yazdırmış olmamız ne kadar başarılı bir takım olduğumuzu bir kez daha ispatladı. Cumartesi günü Rize Belediyesi ile oynayacakları müsabakada takımımıza gönülden başarılar diliyorum” dedi.

