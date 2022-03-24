MCBÜSEM artık İHA0 ve İHA1 pilotluk eğitimleri verecek

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (MCBÜSEM), Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından, İHA0 ve İHA1 Pilotluk Eğitimleri için Yetkili Eğitim Kuruluşu olarak akredite edildi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kazaz, Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Gülenaz Selçuk ve Merkez Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Ekrem Yılmaz tarafından 16 Şubat 2022 tarihinde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne gerçekleştirilen ziyaret sırasında yapılan yetkili eğitim kurumu başvurusu, SHGM tarafından 02 Mart 2022 tarihinde olumlu olarak değerlendirilerek MCBÜSEM’in yetkili eğitim kuruluşu olmasına karar verildi.

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