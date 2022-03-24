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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Karadeniz, anasınıfı dersliği açılış törenine katıldı

İHA

Vali Karadeniz, anasınıfı dersliği açılış törenine katıldı

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Mehmet Suphi Egemen İlkokulunun bahçesine hayırsever Münire Arslan tarafından yaptırılan prefabrik anasınıfının açılış töreni gerçekleştirildi.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan açılışta konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği hedefler doğrultusunda Manisa’da 5 yaş grubunda yüzde 100, 4 yaş grubunda yüzde 70, 3 yaş grubunda da yüzde 50 hedeflerini tutturmak adına hep birlikte çalıştıklarını ifade ederek yaptırılan anasınıfının okul öncesi eğitimden daha çok öğrencinin faydalanabilmesi adına önemli bir yatırım olduğunu söyledi.
Vali Yaşar Karadeniz ise açılışta yaptığı konuşmada eğitimde fırsat eşitliği sağlamanın anasınıfı çağındaki çocukların okullaşması ile başladığını belirterek, “Milli Eğitim Bakanlığı tüm politikalarını buna göre revize etti. Bu doğrultuda her ile hedefler koydu. Bu hedefleri gerçekleştirmek için tüm milli eğitim camiamız bir çalışma gayreti içerisine girdi. Çünkü şunu biliyoruz ki ana sınıfı eğitimi almış bir çocuğumuz ilkokul birinci sınıfa geldiğinde anasınıfı eğitimi almamış diğer çocuklara göre bir sıfır önde başlıyor veya tersini söylersek bu imkândan faydalanamayan öğrencimiz diğer öğrencinin bir adım gerisinde başlıyor. Dolayısıyla öncelikle buradaki eşitsizliği gidermek için her türlü gayreti göstermemiz lazım. Tüm çocuklarımıza anasınıfı çağında eğitim alma imkânı sağlamamız lazım” dedi.
Eğitimde fırsat eşitliğinin bir diğer noktasının da tüm okullardaki imkânları birbirine eşitlemekten geçtiğini ifade eden Vali Karadeniz, “Türkiye’de olduğu gibi ilimizde de bu konuda çalışmalar yapılıyor. Okulların sadece derslikleri değil tüm okullarımızın kütüphaneye kavuşturulması konusunda çok önemli gayretler var. Ben bu gayretlerinden dolayı tüm eğitim camiamızı tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.
Türkiye’nin genç dinamik bir nüfusa sahip olduğunu ve nüfus değişiminin fazla olduğunu ifade eden Vali Karadeniz, “Bu kadar nüfus değişiminin yaşandığı ülkemizde yeni bina ihtiyacımız da devamlı artıyor. Bunları devletin imkânlarıyla yapmak için çok önemli gayretlerimiz var. İlimizde şu an 50’ye yakın okul inşaatı devam ediyor. Ayrıca ilimizin deprem bölgesinde olması sebebiyle depremden kaynaklı sorunlarımız var. Buna yönelik müdahalelerde söz konusu. Bu konuda da 30’un üzerinde okulumuzun depreme dayanıklılık amacıyla güçlendirme çalışması yapıldı. Okullarımızı bu anlamda güvenli hale getirdik. Ama bu hedeflerimiz ve gayretlerimizde daha hızlı yol almamızı sağlayacak olan da devletimizin imkânları yanında elbette ki hayırseverlerimizin de katkıları olacaktır. Eğer bir ilin, bir ülkenin hayırseverleri ne kadar eğitime, sağlığa ve diğer kamu hizmetlerine önem veriyorsa orada bu hizmetler o kadar fazla yol almıştır. Dolayısıyla Manisa olarak bizim de bu katkıları en üst düzeyde sağlamamız gerekiyor. Yapmış olduğu hayırlardan dolayı hayırsever Münire Arslan’a şükranlarımı sunuyor; anasınıfımızın okulumuza ve öğrencilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.
Konuşmaların ardından Mehmet Suphi Egemen İlkokulu Okulöncesi öğrencilerinin hazırlamış olduğu gösteriler sergilendi. Öğrenciler tarafından yapılan bando gösterisi ve mehter takımı konseri büyük beğeni topladı.
Öğrencilerle açılış kurdelesini kesen Vali Yaşar Karadeniz, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, hayırsever Münire Arslan ve katılımcılar ile birlikte anasınıfını gezdi.
Daha sonra okul içerisinde yer alan serayı da gezerek bilgi alan Vali Yaşar Karadeniz, seradaki ilk fide dikimini gerçekleştirdi.

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