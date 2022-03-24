Spil Dağı'na kızıl geyik salındı Doğaya salınan geyikler kartpostallık görüntüler oluşturdu

Manisa’nın bin 517 metre rakımlı Spil Dağı Milli Parkı’nda “Nesli Tehlike Altında Olan Türlerin Tekrar Eski Yerlerine Kazandırılması Projesi” kapsamında Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından kızıl geyik salındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün “Nesli Tehlike Altında Olan Türlerin Tekrar Eski Yerlerine Kazandırılması Projesi” kapsamında, Manisa Spil Dağı Milli Parkında popülasyonu çeşitli sebeplerle kalmayan kızıl geyiklerin alana yerleştirme çalışmaları ocak ayında başlandı. Bursa Uludağ Üniversitesi içinde bulunan Kızıl Geyik Üretim İstasyonundan getirilen 3’ü erkek 6’sı dişi olmak üzere 9 kızıl geyik adaptasyon sürecini tamamladı.

Yem ve su desteğiyle adaptasyon sürecinin sağlıklı bir şekilde tamamlayan geyikler doğaya salınarak eski yaşam alanı olan Spil Dağı Milli Parkında yeniden üreyerek tür çeşitliliği sağlanacak.

Geçmişte geyiklerin yaşadığı Spil Dağı Milli Parkında yeniden geyik popülasyonunu arttırmayı hedeflediklerini söyleyen Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğü Adil Şencan, “Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğü Manisa olarak Spil Dağı Milli Parkı en önemli yerlerimizden bir tanesi. 1968 yılında 6801 hektar saha üzerinde kurulan Spil Dağı 78 tane endemik türün bulunduğu çok ender bir coğrafya. Çok eski tarihlerdeki bilgi ve kayıtlarımızda Spil Dağı’nda geyiklerin bulunduğu söyleniyor. Biz de doğada yok olmuş türlerin tekrar yaşam şartlarına yerleşmesi amacıyla Bursa geyik üretim Merkezinden 9 geyiğimizi alana getirdik. Bunların 6’sı dişi, 3’ü de erkek. Sahaya adaptasyon amacıyla 6 tanesini ilk etapta salındı. Bugün de 3’ü adaptasyon sonrası doğaya salınarak Spil Dağının tekrar geyiklerin dolaşacağı bir alan haline getiriyoruz” dedi.



Geyiklere zarar verenin cezası hapis

Ayrıca yaban hayatı destekleme çalışmalarına devam ettiklerini belirten Şencan, geyiklere ceza verenlerin hapis cezasına çarptırılabileceğini söyledi. Şencan, “Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü olarak 150 ton doğal hayatı destekleme amacıyla yemleme çalışması yapılmış, geyiklere de adaptasyon amacıyla belirli noktalara yem bırakılacaktır. Bunlar nesli koruma altında olan türler. Koruma altında olan türler için para cezasından daha çok söz konusu türlerin avlanması, kaçak avcılığa müsaade edilmesi durumunda hapis cezası verilmektedir. Popülasyonu devamlı olarak kontrol altında tutuyoruz. Belirli noktalara 15 adet fotokapan yerleştirdik. Hem gelişimlerini hem de her yıl sayımlar yaparak kontrol edeceğiz. Bizim de amacımız Spil Dağında bulunduğunu bildiğimiz türlerin burada arttırarak Spil’in eski geyikli haline dönmesini sağlamak. Spil Dağı Milli Parkına vatandaşların tarlalarına gelen geyikler olabilir. Bizim orada yapacağımız, sadece onlara iyi davranmak. Ürkütmemeleri. Bunlar zaten yabani geyikler. İnsanı görünce zaten kaçacaklardır” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.