Yunusemre Millet Çarşısı içinde 200 metrekare alanda 50 oturma kapasitesine sahip ve içerisinde 8 bin kitabın yer aldığı Yunusemre İlçe Halk Kütüphanesi açıldı.

Yunusemre İlçe Halk Kütüphanesi açılış töreni Vali Yaşar Karadeniz ve Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Ali Odabaş’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Yunusemre Millet Çarşısı içerisinde yer alan İlçe Halk Kütüphanesi açılışı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Programın açılış konuşmasını yapan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, “Yunusemre Millet Çarşısı içerisinde bulunan ve geçen yıl protokol ile Kültür ve Turizm Bakanlığımıza tahsis ettiğimiz İlçe Halk Kütüphanesi’nin açılışını gerçekleştiriyoruz. Yunusemre Belediyesi olarak bu işbirlikleri içerisinde yer almaktan dolayı mutluyuz. Bu güzel alanda, bu sıcak ortamda devletimizin yaptığı kütüphane öğrencilerimize hayırlısı olsun” diye konuştu.

Genel Müdürlük için her bir açılan kütüphane yeni bir heyecan olduğunu ifade eden Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Ali Odabaş, “Yerel yönetimler ile işbirliğine çok önem veriyoruz, böyle bir mekânı tahsis ettiği, Yunusemre ilçemize ilçe halk kütüphanesi kazandırma noktasında işbirliği için belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi. Genel Müdür Odabaş yer tahsisi yapılması durumunda kütüphane yanına bir çocuk bölümü ve çocuk kütüphanesinin yapılacağının sözünü verdi.

Manisa’da son bir ayda en çok yapılan faaliyetin kütüphane açılışı olmasından duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Yaşar Karadeniz, “Kültür ve turizm bakanlığının kütüphanelerinin, hem de okullar bünyesinde bazıları hayırseverler, bazıları dernekler, bazıları milli eğitim müdürlüğümüz ve bakanlığımızın kendi imkânlarıyla yapmış olduğu kütüphanelerin açılışlarını yapıyoruz. Bundaki tek gayemiz gençlerimizi çocuklarımızı hem akademik, hem de kişilik anlamında iyi yetiştirmek” şeklinde konuştu.

Vali Karadeniz konuşmaların sonrasında bu alanların çocuklar ve gençler için açıldığını bu sebeple de en çok çocukların istifade edeceğini belirterek kütüphanenin açılış kurdelesini çocuklarla birlikte kesti.

Kütüphaneyi gezen ve kitapları inceleyen Vali Karadeniz, kütüphanede ders çalışan ve kitap okuyan öğrencilerle de sohbet etti. 200 metrekare alanda 50 oturma kapasitesine sahip ve içerisinde 8 bin kitabın yer aldığı Yunusemre İlçe Halk Kütüphanesi, Manisa Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Yunusemre Belediyesi’nin katkılarıyla oluşturuldu.

Açılışa Vali Yaşar Karadeniz ve Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Ali Odabaş’ın yanı sıra Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, Manisa MCBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kazaz, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, İl Kültür Turizm Müdürü İbrahim Sudak, protokol mensupları ile gençler ve çocuklar katıldı.

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