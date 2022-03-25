Manisa'nın Kula ilçesinde park halindeki otomobil alev alev yandı. Çevredeki diğer araçlarda sıçramadan söndürülen otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, Kula'ya bağlı 4 Eylül Mahallesi 327 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde park halinde olan Hayrettin Karakoç'a ait 45 ACC 435 plakalı Kartal marka otomobilden alevler yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, bir yandan kendi imkanları ile yangına müdahale ederken, bir yandan da durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan araca müdahale etti. Çevredeki diğer araçlara sıçramadan söndürülen otomobil kullanılamaz hale geldi.

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