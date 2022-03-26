Şampiyon öğrenciler Manisa'yı temsil edecek

Manisa'nın Selendi ilçesinden Üç Eylül Ortaokulu öğrencisi Berkant Ekim, Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvasında Manisa’da 139 öğrenci arasında birinci olarak Diyarbakır'da yapılacak şampiyonada Manisa'yı temsil edecek.

Manisa'nın Selendi ilçesinden Üç Eylül Ortaokulu öğrencisi Berkant Ekim, Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvasında Manisa’da 139 öğrenci arasında birinci oldu. 6. sınıf öğrencisi Berkant Ekim, 1012 Haziran tarihlerinde Diyarbakır'da düzenlenecek olan 4. Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları olan 'Kulami'de Manisa'yı temsil edecek.

Birinci olan Berkant Ekim, “Pentego” oyununda il ikincisi Fadime İlkim Karagöz “Küre” oyununda ikinci olan Hikmet Yılmaz ile birlikte İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Ataşman ve Şube Müdürü Yüksel Kanyılmaz eşliğinde İlçe Kaymakamı Ali Yıldırm’ı makamında ziyaret etti. Öğrencileri kutlayan Kaymakam Ali Yıldırım, "İlçemizi Manisa'da en iyi şekilde temsil ettiniz. Berkant Ekim ise bizleri Diyarbakır'da en iyi şekilde temsil ederek bura da da birinci olarak döneceğine inanıyorum kendisine şimdiden başarılar diliyorum" dedi.

Kendisine verilen desteklerden dolayı teşekkür eden Berkant Ekim "İnşallah ilçemizi ve ilimizi Diyarbakır da en iyi şekilde temsil ederek birin olarak dönmek istiyorum" diye konuştu.

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