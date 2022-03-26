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'Kamu Fotoğrafçıları ve Çocuk Gözüyle Spil Dağı Milli Parkı' sergisi açıldı

İHA

'Kamu Fotoğrafçıları ve Çocuk Gözüyle Spil Dağı Milli Parkı' sergisi açıldı

Manisa Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü öncülüğünde Manisa Çalışan Gazeteciler Derneği ve Manisa Gazeteciler Cemiyeti işbirliğinde, Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi bünyesinde düzenlenen ‘Temel Fotoğrafçılık Kursu’ kursiyerleri ile Şehzadeler Gediz Ortaokulu 'Fotoğrafçılık Kursu'na katılan öğrencilerin çektiği fotoğraflardan oluşan “Kamu Fotoğrafçıları ve Çocuk Gözüyle Spil Dağı Milli Parkı” sergisi düzenlenen törenle açıldı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğünün desteği ile hazırlanan serginin açılışına, Vali Yaşar Karadeniz’in yanı sıra Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürü Adil Bircan, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Erkuş, İl Müftüsü Mustafa Soykök, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Nagihan Eroğlu, MCBÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serhat Baştan, Basın İlan Kurumu İdris Cirit, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Gençay, Spil Dağı Milli Parkı Müdürü Halil Ernalçacı, Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Filizkan, Manisa Çalışan Gazeteciler Derneği Başkanı Turgay Duyar, kursiyerler ve öğrenciler katıldı.
Vali Yaşar Karadeniz, protokol üyeleri ve öğrencilerle birlikte serginin açılış kurdelesini keserek, kursiyerlerin çekmiş olduğu fotoğrafları inceledi. Çocuklarla çekmiş oldukları fotoğraflar ve kullandıkları makinelere ilişkin sohbet eden Vali Karadeniz, geleceğin profesyonel fotoğrafçılarının yetişmesinden memnuniyet duyduğunu belirterek, çocukların dersleriyle birlikte gelişimlerine katkı sağlayacak aktivitelerde bulunmalarının önemli olduğunu söyledi, çocuklardan fotoğraf çekmeye devam etmelerini istedi. Vali Karadeniz, kursa katılan kamu personeline ve öğrencilere başarılar diledi.
Manisa'daki kamu kurum ve kuruluşlarının basın ve tanıtım birimlerinde görev yapan 65 personel ile Şehzadeler Gediz Ortaokulu 'Fotoğrafçılık Kursu'na katılan öğrencilerin çektiği fotoğraflardan oluşan ve 3 boyunca sergilenecek olan “Kamu Fotoğrafçıları ve Çocuk Gözüyle Spil Dağı Milli Parkı” sergisi katılımcılardan beğeni topladı.

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