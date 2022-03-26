Somaspor - Sarıyer: 1-1

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Şevket YILMAZ / SOMA, (DHA)STAT: Soma Atatürk

HAKEMLER: Ayberk Demirbaş (xx), Emrah Uluçay (xx), Bülent Korkmaz (xx)

SOMASPOR: Muharrem Tunay (xx) Eray Korkmaz (x) (Dk. 86 Osman), Atamer (xx), Özcan Aydın (xxx), Onur (xx), Yılmaz (xx), Mustafa Şengül (xx), Celal Emir (x) (Dk. 73 Orkun Ahmet x), Eray Pazar (x) (Dk. 77 Abdülkadir x), Ali (x) (Dk. 77 Mücahit x), Yasin (xx)

SARIYER: Ömer (xx) Bahri Can (xx), Berat Çetinkaya (xx), Nuri (xx), Berkan Mahmut (xx), Ramazan Övüç (xx), Taha (xxx) (Dk. 86 Mehmet), Selim (xx), Berat Satılmış (xx) (Dk. 86 Adem), Mertcan (x) (Dk. 69 Ramazan Çevik x), Cihan (xx) (Dk. 74 Oğuzhan x)

GOLLER: Dk. 69 Taha (Sarıyer), Dk. 88 Özcan Aydın (Somaspor)

SARI KART: Cihan (Sarıyer)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off'a kalmayı hedefleyen Somaspor evinde alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Sarıyer'le 1-1 berabere kaldı. İlk yarısı 0-0 sona eren müsabakada Sarıyer, 69'uncu dakikada Taha'nın golüyle öne geçerken, Somaspor bu gole 88'inci dakikada Özcan Aydın'ın golüyle karşılık verdi.

Bu sonuçla Somaspor 49 puana ulaşırken, Sarıyer puanını 33'e çıkardı.DHA-Spor Türkiye-Manisa

2022-03-26 16:11:08



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