TFF 2. Lig: Akhisar: 3 - Ankara Demirspor: 1

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Akhisarspor, ligin 31. hafta maçında evinde ağırladığı Ankara Demirspor’u 31 mağlup etti.
Stat: Spor Toto Akhisar Stadı
Hakemler: Erhan Kutlu xx, Arif Dilmeç xx, Orhan Timurtaş xx
Akhisarspor: Enes xxx, Kemal xx, İbrahim xx(Yusuf Kanal dk. 60 x), Cengiz xx, Gökmen xxx, Enes x, Mert xxx(Recep dk. 90+3 ?), Furkan xxx, Cihat xx(Orçun dk. 90+3 ?), Oğuzcan xxx(Yavuz dk.76 x), Bertuğ xxx(Serkan dk. 77 x)
Ankara Demirspor: Oğuz x, Eren x(Taner dk. 62 x), Kamil x(Rahmi Can dk. 46 x), Ümit xx, Aykut xx, Abdulkadir x(Mücahit dk. 62 x), Harun x(Mahmut dk. 74 x), Hasan x(Alim dk. 62 x), Yusuf x, Serdar x, Ergin xx
Goller: Oğuzcan (dk. 30), Furkan (dk. 58), Bertuğ (dk.73) (Akhisarspor), Hasan (dk. 40) (Ankara Demirspor)
Sarı kartlar: İbrahim, Yusuf Kanal, Kemal (Akhisarspor) Rahmi Can, (Ankara Demirspor)
Kırmızı kart: Tamer (dk. 85) (Ankara Demirspor)
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.