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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Üç aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü

İHA

Üç aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti 1 kişi de yaralandı.
Manisa’nın Alaşehir ilçesinde gece saat 00.30 sıralarında meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü 20 yaşındaki Kazım Kaya hayatını kaybederken, motosiklette yolcu durumundaki Melih Uludere (18) yaralandı. Kazada ağır yaralanan Kazım Kaya kaldırıldığı Alaşehir Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Melih Uludere hastanede tedavi altına alındı.
Kaza gece saat 00.30 sıralarında Alaşehir’in Soğuksu Mahallesi İstiklal Caddesi Beşeylül İlkokulu köşesinde meydana geldi. İddiaya göre Kazım Kaya yönetimindeki 45 AHC 053 plakalı motosiklet, önce karşı yönden gelen Ü.Ş. (37) yönetimindeki 06 HA 3553 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet daha sonra S.K. (52) idaresindeki 45 ACN 500 plakalı çöp temizlik aracına arkadan çarptı. Ağır yaralanan Kazım Kaya ve aynı araçta yolcu olan Melih Uludere 112 ekipleri tarafından Alaşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralı olan Kazım Kaya tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Melih Uludere'nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Polis, kazayla ilgili çalışma başlattı.

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