Turgutluspor ateşle oynuyor

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TURGUTLU, (DHA)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta alt sıraları yakından ilgilendiren maçta önemli rakiplerinden Adıyaman FK'ya da deplasmanda 2-1 kaybeden Turgutluspor, kümede kalma mücadelesinde çok ağır yara aldı. Adıyaman FK'nın 4 puan gerisine düşen 28 puanla 17'nci basamaktaki kırmızı-siyahlılar üst üste 4'üncü maçını da kaybetti. Takımıyla çıktığı ilk 2 maçtan puan alamayan teknik direktör Nadir Arıkan, umutlarını asla kaybetmeyeceklerini ve kalan 7 maçta kurtuluş mücadelesi vereceklerini dile getirdi. Kötü serisine son vermeye çalışan Turgutluspor, grupta hafta içi çarşamba günü Afjet Afyonspor'u konuk edecek.

DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu TURGUTLU, (DHA)

2022-03-27 12:47:28



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