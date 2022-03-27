Turgutluspor ateşle oynuyor

TURGUTLU, (DHA)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta alt sıraları yakından ilgilendiren maçta önemli rakiplerinden Adıyaman FK'ya da deplasmanda 2-1 kaybeden Turgutluspor, kümede kalma mücadelesinde çok ağır yara aldı. Adıyaman FK'nın 4 puan gerisine düşen 28 puanla 17'nci basamaktaki kırmızı-siyahlılar üst üste 4'üncü maçını da kaybetti. Takımıyla çıktığı ilk 2 maçtan puan alamayan teknik direktör Nadir Arıkan, umutlarını asla kaybetmeyeceklerini ve kalan 7 maçta kurtuluş mücadelesi vereceklerini dile getirdi. Kötü serisine son vermeye çalışan Turgutluspor, grupta hafta içi çarşamba günü Afjet Afyonspor'u konuk edecek.
DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu TURGUTLU, (DHA)
2022-03-27 12:47:28
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