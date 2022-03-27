Turgutlu'da Posta Güvercini Yetiştiriciler Derneği açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Turgutlu'da Posta Güvercini Yetiştiriciler Derneği açıldı

İHA

Turgutlu'da Posta Güvercini Yetiştiriciler Derneği açıldı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 'Turgutlu Posta Güvercini Yetiştiriciler Derneği' açıldı.
Turgutlu'nun Subaşı Mahallesi Bahadır Sokakta 'Turgutlu Posta Güvercini Yetiştiriciler Derneği' açılışı gerçekleştirildi. Yoğun katılımın olduğu dernek açılışına çevre il ve ilçelerden posta güvercini derneklerinin başkanları da katıldı.
Subaşı Camii müezzini Gökhan Yaşar'ın Kur'anı Kerim tilaveti ve yaptırdığı duayla açılışı gerçekleştirilen derneğin Başkanı Engin Çağlar yaptığı açılış konuşmasında tüm katılımcılara kendilerini yalnız bırakmadıkları için teşekkür etti.
Turgutlu Posta Güvercini Yetiştiriciler Derneği Başkanı Engin Çağlar açılışa katılan dernek başkanları ve derneğin açılışında katkısı bulunanlara plaket takdim etti. Dernek açılışı katılımcılara yemek verilmesiyle sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Ergün’den Antalya değerlendirmesi
YEREL HABERLER Başkan Ergün’den Antalya değerlendirmesi
MASKİ’den Seyitli’ye 11 milyonluk yatırım
YEREL HABERLER MASKİ’den Seyitli’ye 11 milyonluk yatırım
Akhisarspor kendine geldi
YEREL HABERLER Akhisarspor kendine geldi
Minik öğrenciler MASKİ’nin çevreci güneş enerjisi santralini gezdi
YEREL HABERLER Minik öğrenciler MASKİ’nin çevreci güneş enerjisi ...
Ergenekon’da 5 kilometre dere temizliği yapıldı
YEREL HABERLER Ergenekon’da 5 kilometre dere temizliği yapıldı
Manisalı judocu Sümeyye Kaya Avrupa 3'üncüsü oldu
YEREL HABERLER Manisalı judocu Sümeyye Kaya Avrupa 3'üncüsü oldu
Turgutluspor ateşle oynuyor
YEREL HABERLER Turgutluspor ateşle oynuyor
Somaspor hedeften uzaklaşıyor
YEREL HABERLER Somaspor hedeften uzaklaşıyor
Motosikletle kazada sürücü Kazım öldü, arkadaşı Melih yaralı/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Motosikletle kazada sürücü Kazım öldü, arkadaşı Melih ...
Motosikletle kazada sürücü Kazım öldü, arkadaşı Melih Yaralı
YEREL HABERLER Motosikletle kazada sürücü Kazım öldü, arkadaşı Melih ...
Üç aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü
YEREL HABERLER Üç aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü
Dünyaya ‘Hocalı’yı anlatan Sevinç’e Manisa’dan onur ödülü Muradiye OSB’den Manisa’da unutulmayacak gece Zeytindalı Kısa Film Yarışması ödülleri sahiplerini buldu
YEREL HABERLER Dünyaya ‘Hocalı’yı anlatan Sevinç’e Manisa’dan onur ...
Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 1 ...
TFF 2. Lig: Somaspor: 1 - Sarıyer: 1
YEREL HABERLER TFF 2. Lig: Somaspor: 1 - Sarıyer: 1
Durdurulan tırda 5 kilo 800 gram metamfetamin çıktı
YEREL HABERLER Durdurulan tırda 5 kilo 800 gram metamfetamin çıktı
TFF 2. Lig: Akhisar: 3 - Ankara Demirspor: 1
YEREL HABERLER TFF 2. Lig: Akhisar: 3 - Ankara Demirspor: 1
Somaspor - Sarıyerspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Somaspor - Sarıyerspor (FOTOĞRAFLAR)
Sarıgöl’de iki günde 325 ünite kan toplandı
YEREL HABERLER Sarıgöl’de iki günde 325 ünite kan toplandı
Somaspor - Sarıyer: 1-1
YEREL HABERLER Somaspor - Sarıyer: 1-1
Kontrolden çıkan araç bağa uçtu: 5 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan araç bağa uçtu: 5 yaralı
Çaldıkları demir merdiven ve kapıları hurdacıya satmak isterken yakalandılar
YEREL HABERLER Çaldıkları demir merdiven ve kapıları hurdacıya ...
Soma peyzaj çalışmaları ile güzelleşiyor
YEREL HABERLER Soma peyzaj çalışmaları ile güzelleşiyor
Akhisarspor - Ankara Demirspor: 3-1
YEREL HABERLER Akhisarspor - Ankara Demirspor: 3-1
Akhisarspor - Ankara Demirspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Akhisarspor - Ankara Demirspor (FOTOĞRAFLAR)

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.