Yaslandığı demir kopunca balkondan düşüp yaralandı

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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde balkon demirine yaslanan kadın, demirin kopması sonucu 3 metre yükseklikten düşerek yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Turgutlu’nun İzzettin Mahallesi'nde ikamet eden M.Z.T. (20), evlerinin balkonunda demirlere yaslandığı sırada balkon demirleri koptu. Kopan demir ile birlikte 3 metre yükseklikten aşağıya düşen genç kadın yaralandı. Genç kadın yakınları tarafından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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