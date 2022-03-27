Manisa'da hırsızlık zanlısı 2 kişi tutuklandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çaldıkları malzemeleri sattıkları tespit edilen 2 kişi çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanırken bir kişinin de arama çalışmaları devam ediyor.



Manisa'nın Alaşehir ilçesi, Bahçedere Mahallesi'nde saat 16.00 sıralarında Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığına müracaatta bulunan N.E. (52) isimli şahıs, evinde bulunan ev ve bahçe işlerinde kullandığı eşyaların dün çalındığını bildirerek şikayetçi oldu. Konu ile ilgili olarak, Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı 7'nci JASAT timi ve Alaşehir Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde; şüphelilerin İ.Y. (40), S.A. (35) ve K.Y. (39) isimli şahıslar olduğu tespit edildi. İ.Y. ve S.A. isimli şahıslar ikametlerinde yakalanırken, alınan ifadelerinde malzemeleri parça parça şeklinde Alaşehir ilçe merkezinde bulunan D.O. (45) isimli hurdacıya, Ö.B. (37) isimli şahsa ve N.Y. (32) isimli şahsa sattıklarını itiraf ettiler. 3 şahsın ikamet ve iş yeri adreslerine gidilerek rızaları doğrultusunda müştekiye ait olduğu tespit edilen 2 adet hoparlör, 1 adet amfi, 1 adet dinamo motoru, 1 adet motosiklet amortisörü, 1 adet el testeresi, 1 adet elektronik güç kaynağı, 1 adet bıçkı motoru, 1 adet kaynak makinası, 1 adet 380 wat siyah renkli degovaz makinası, 1 adet mini komperasör, 1 adet sunta kesme makinası, 1 adet ağaç budama makinası, 1 adet oto teyp adaptörü bulunarak, N.E. isimli şahsa teslim edildi. Malzemeleri satın aldıkları tespit edilen D.O., Ö.B. ve N.Y. isimli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. Hırsızlık olayını gerçekleştiren İ.Y. ve S.A. isimli şahıslar ise alınan ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, K.Y. isimli şahsın ise arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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