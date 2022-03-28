Manisa Büyükşehir'in okçusu Antalya'dan madalyayla döndü

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Manisa Büyükşehir Belediyespor’un başarılı okçusu Sevim Yıldır, Antalya’da düzenlenen 2022 Türkiye Kupası (TSP1) yarışmasında makaralı yay branşında bronz madalya kazandı.

Türkiye Okçuluk Federasyonu 2022 faaliyet programında yer alan ve 2022 Türkiye Kupası (TSP1) yarışması Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri’nde 36 bölgeden, 103 kulüp ve 572 sporcunun katılımı ile tamamlandı. Yarışmalarda Manisa Büyükşehir Belediyespor milli Okçusu Sevim Yıldır 3’üncü oldu. Makaralı yay branşında rakiplerini geride bırakan Yıldır, kürsüye çıkarak bronz madalyanın sahibi oldu. Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkan Yardımcısı Hakan Kadayıfçılar da 2022 Türkiye Kupası (TSP1) yarışmasında bronz madalya kazanan sporcumuz Sevim Yıldır’ı tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.

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