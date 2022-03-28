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Mehmet Akif’i örnek alan öğrencilere jandarmadan şilt Manisa’da Mehmet Akif Ersoy anısına düzenlenen kompozisyon yarışmasında dereceye giren aynı okulun iki öğrencisi kazandıkları ödülü Jandarma Asayiş Vakfına bağışladı Öğrencilerin örnek davranışı karşısında Jandarma Genel Komutanlığı öğrencilere şilt takdim ederek teşekkür etti

İHA

Mehmet Akif’i örnek alan öğrencilere jandarmadan şilt Manisa’da Mehmet Akif Ersoy anısına düzenlenen kompozisyon yarışmasında dereceye giren aynı okulun iki öğrencisi kazandıkları ödülü Jandarma Asayiş Vakfına bağışladı Öğrencilerin örnek davranışı karşısında Jandarma Genel Komutanlığı öğrencilere şilt takdim ederek teşekkür etti

Manisa’da İl Müftülüğünce Mehmet Akif Ersoy anısına düzenlenen kompozisyon yarışmasında birinci ve ikinci olan aynı okulun iki öğrencisi kazandıkları ödülü Jandarma Asayiş Vakfına bağışladı. Öğrencilerin Mehmet Akif Ersoy’u örnek alarak yaptıkları bağış karşısında Jandarma Genel Komutanlığı da gönderdiği şilt ile teşekkür etti.
Manisa’nın Şehzadeler ilçesine bağlı Karaoğlanlı Mahallesindeki Karaoğlanlı İlköğretim Kurumları öğrencileri Fatma Semengül Amaç ve Ceylin Alğın Mehmet Akif Ersoy anısına düzenlenen kompozisyon yarışmasında birinci ve ikinci olarak kazandıkları toplam 700 TL’yi, Mehmet Akif Ersoy’un İstiklal Marşı için kendisine verilen ödülü bağışladığı gibi bağışlayarak örnek bir davranışa imza attı. Öğrencilerin örnek davranışı üzerine Jandarma Genel Komutanlığı da iki öğrenciye şilt takdim ederek teşekkür etti.
Jandarma Genel Komutanlığı tarafından öğrencilere gönderilen şilt dolayısıyla Karaoğlanlı İlköğretim Kurumlarında bir tören gerçekleştirildi. Okulda yapılan törende konuşan Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, öğrencilerin Mehmet Akif Ersoy’un evlatları olduklarını gösterdiklerini söyledi. Yapılan konuşmaların ardından yarışmada ikinci olan 7. sınıf öğrencisi Ceylin Alğın ve yarışmanın birincisi Karaoğlanlı Ortaokulundan katılan 6. sınıf öğrencisi Fatma Semengül Amaç, kompozisyonlarını okudu. Daha sonra sahneye gelen Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğg. Selçuk Yıldırım ve Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara tarafından öğrencilere Jandarma Genel Komutanlığı tarafından gönderilen şiltler takdim edildi.
Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Gençay, “Bugün, yıllar önce milli şairimiz Mehmet Akif’in bizlere yaşattığı duyguları yaşadığımız bir gün. Yıllar sonra onların torunları olarak çocukları olarak bizler, Mehmet Akif Ersoy’un yaptığı gibi, İstiklal Marşı’nı yazdığından dolayı kendisine verilen ödülü bağışlamıştı. Yıllar sonra Manisa İl Müftülüğü tarafından düzenlenen kompozisyon yarışmasında birinci ve ikinci olan öğrencilerimiz yıllar sonra yine aynı bu ruhu Jandarma Vakfına bu ödülü bağışlayarak Mehmet Akif Ersoy’a, atalarımıza layık evlatlar olduğumuzu gösterdi.” dedi.
Karaoğlanlı İlköğretim Okulları Müdürü Murat Arpacı ise, “İl genelinde yapılan bir yarışma oldu. Birinci ve ikincinin bir köy okulu olan bizim okulumuzdan çıkması bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Daha sonrasında çocuklarımızın bize gelip ödülü bağışlamak istemeleri haklı bir gurura sebep oldu. Mehmet Akif Ersoy’un hayatından çok fazla etkilendiklerini, kendisinin o zor şartlarda bile ödülü kabul etmediğini, kendilerinin de kabul etmek istemediklerini söylediler. Bunu mutluluk ve gurur verici bir şekilde karşıladık. Okulumuz jandarma bölgesinde olduğu için Jandarma Asayiş Vakfına bağışlamayı doğru olduğunu düşündük. Çocuklarımız bizi hem çok fazla sevindirdi hem de gururlandırdı.” diye konuştu.

"Ona layık olabilmek istedim"
Yarışmanın birincisi olan Karaoğlanlı Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Fatma Semengül Amaç, "İçinde fedakarlığın, yoksulluğun, vatan ve millet sevgisinin yer aldığı bir destan hakkında yarışma yapılacağını duyunca çok heyecanlandım. Bilindiği gibi Mehmet Akif Ersoy da simgedir. Eğer vatan şairini anlatabilirsem ve aldığım ödülü tıpkı onun gibi bağışlarsam ona layık bir torun olabilmeyi düşündüm." derken, yarışmada ikinci olan 7. sınıf öğrencisi Ceylin Alğın da şunları söyledi: "Bu kompozisyon yarışmasına Kurtuluş Savaşına ne kadar sıkıntılı bir ortamda gerçekleştirildiğini bildiğim için katılmak istedim. Dereceye girip ödülümü tıpkı Mehmet Akif Ersoy gibi bağışlamak istedim. O da tarifini yaptığı Asım'ın neslinde de bunu görmek isterdi. Jandarma Genel Komutanlığının bizleri onurlandırması sevincimizi ikiye katladı. Ödülleri için teşekkür ederiz. Keşke kendileri de burada olsaydı bizzat teşekkür edebilseydik."

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