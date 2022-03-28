Yunusemreli judocular bir üst kuşağa terfi etti

Yunusemre Belediyesporlu judocular, kuşak sınavında başarılı olarak bir üst kuşağa geçmenin mutluluğunu yaşadı.

Yunusemre Belediyesporlu judocular kuşak sınavında ter döktü. Yener Kahyalar Judo Salonunda yapılan nisan dönemi kuşak terfi sınavına 80 sporcu katıldı. Sınav komisyonunda yer alan antrenörler Ali Atmaca, Halil Atmaca ve Fatma Atmaca'nın sorularına doğru cevaplar veren sporcular, bir üst kuşağa terfi etmenin mutluluğunu yaşadı. Yoğun ilginin olduğu sınavı Judo İl Temsilcisi Serhat Demir ile sporcu velileri izledi. Yunusemre Belediyespor Judo Antrenörü Orhan Akdemir, kuşak sınavlarının sporcular için önemli bir motivasyon ve başarı kaynağı olduğunu söyledi. Akdemir, "Çocuklarımızın hepsi gayet iyi bir sınav geçirdi. Almış oldukları eğitimleri uygulamalı olarak bizlere gösterdiler. Kuşak sınavları yılda iki kez yapılıyor. Bir sonraki sınavımız ekim ayında olacak. Yeni kuşakların hayırlı olmasını diler, tüm sporcularımızı kutlarız." dedi.

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