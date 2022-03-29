Çalınan motosiklet, gece kartalları tarafından bulundu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çalınan motosiklet, gece kartalları olarak bilinen çarşı ve mahalle bekçileri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, Nurullah Tekin isimli vatandaş, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğünü arayıp, motosikletinin çalındığı belirterek ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, ilçe genelinde çalışmaya başladı.

Çalınan motosiklet, Çarşı ve Mahalle Bekçileri tarafından, Akçakmak Yolu üzerinden yapılan kontrollerde sürücü T.S. ile ele geçirildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrasında motosiklet, sahibi Nurullah Tekin'e teslim edildi. Nurullah Tekin, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.