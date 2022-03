Belediye Tiyatrosu ilk oyununu sergiledi

Alaşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Etkinlikleri çerçevesinde belediye bünyesinde oluşturulan tiyatro ekibi 'Gemilerde Talim Var' adlı oyununu sergiledi. Şehit Fethi Sekin Gençlik Merkezi’nde sergilenen oyunu Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu da izledi.

Alaşehir Belediyesi kültür ve sanat hizmetleri çerçevesinde altı ay önce kurulan tiyatro ekibi ilk oyunu ile perdelerini açtı. Yönetmenliğini Cengizhan Sürücü’nün yaptığı tiyatro ekibi gönüllü belediye personelleri ve vatandaşlardan oluştu. Tiyatro eğitmeni ve oyun yönetmeni Cengizhan Sürücü, "Şu an 23 Nisan’a çocuklar için bir çocuk oyunu hazırlıyoruz. Onu da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında sergilemeyi planlıyoruz. Tiyatro izlemeyen Alaşehir'de kimse kalmasın başlığı ile yola çıktık. Alaşehir'de herkese ve her çocuğa ulaşmak onları bu zor zamanlarda güldürmek eğlendirmek öncelikli hedefimizdir." dedi.

"Tiyatroya gönül veren 15 yaş üstü herkesi tiyatro çalışmalarımıza davet ediyoruz." diyen ve ilk oyunu izleyen Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ise şunları söyledi: "Belediyemizin kültür ve sanat etkinlikleri çerçevesinde oluşturduğunuz tiyatro ekibi çok güzel bir oyun hazırlamışlar. Oyunu sergilerken adeta birer profesyonel oyuncu gibilerdi hepsini kutluyorum. Çocuk ve yetişkinler olmak üzere tiyatroyu seven herkesi çalışmalara katılmalarını bekliyoruz. Her hafta salı ve çarşamba günleri yapılan çalışmalara gönüllü tiyatrocuları bekliyoruz. Kültür hizmetlerimiz devam edecek."

Yönetmenliğini Cengizhan Sürücü’nün yaptığı 'Gemilerde Talim Var' adlı 2 perdelik komedi oyununun konusu ise şöyle: "Bahriyeli iki arkadaş Şemsi ve Yaşar’ın komik hikâyesini anlatan oyun bir konakta geçiyor. Yaşar askerlik yaptığı gemiden izne çıkınca yıllardır görmediği sütkardeşi Pakize’nin yanına gider. Bu duruma çok sevinen Pakize, Yaşar’a sarılırken Yarbay dayısı görür ve Pakize sütkardeşini kocası olarak tanıtır. Bunun üzerine kocası sütkardeşin yerine geçer ve olaylar başlar. Oyunun ilerleyen dakikalarında anlaşılır ki Yaşar asıl kardeş değil, Pakize’yi beğenen Şemsidir. Asıl Yaşar’ın da konağa gelmesiyle işler iyice kızışır ve komik bir hal alır."

Oyuncu kadrosunda ise şu isimler yer aldı: "Gökmen Özkaya, Figen Bozkurt, Kudret Erman, Mehmet Ali Karagöz, Gülin Beşikçioğlu, Abdullah Aydın, Gamze Çeneli sen oluşurken, Emrah Başal, Aysun Utku ve Burak Akbaş."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.