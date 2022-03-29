Somaspor deplasmanda terleyecek

SOMA, (DHA) TFF 2´nci Lig Kırmızı Grup´ta son iki maçında sadece 1 puan toplayıp Play-Off hedefinin gerisinde kalan Somaspor, yarın deplasmanda Çorum FK´nın rakibi olacak. Çorum Şehir Stadı´nda saat 14.00´te başlayacak karşılaşmada Lütfullah Aslan görev yapacak.
Somaspor Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür, sahaya mutlak galibiyet için çıkacaklarını belirterek, "Son haftalarda yaşadığımız kayıplardan dolayı Play-Off barajının gerisinde kaldık. Ancak ben toparlanacağımıza yürekten inanıyorum. Çorum FK´nın da hedefi Play-Off, o yüzden son derece kritik bir maça çıkacağızö yorumunu yaptı.
Soma bu maç öncesi grupta 49 puan ve 1 maç eksiğiyle Play-Off barajının 4 puan gerisinde bulunuyor.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma SOMA, (DHA)
2022-03-29 12:29:16
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