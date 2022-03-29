Turgutluspor artık çıkış arıyor



TURGUTLU, (DHA) TFF 2´nci Lig Kırmızı Grup´ta son olarak deplasmanda Adıyaman FK´ya 2-1 kaybeden, son 4 maçından hiç puan çıkaramayan düşme potasındaki Turgutluspor, yarın sahasında Afjet Afyonspor´la mücadele edecek. Turgutlu 7 Eylül Stadı´nda saat 14.00´te başlayacak karşılaşmada Necati Selçuk Şahin görev yapacak. Turgutluspor'da sarı kart cezalısı golcü Sinan Akaydın görev alamayacak.

Bu sezon dördüncü teknik adam olarak görev yaptığı takımıyla çıktığı ilk 2 maçtan puan alamayan teknik direktör Nadir Arıkan, taraftarın desteği ile Afyonspor´u yeneceklerine ve kurtuluş yolunda önemli bir adım atacaklarına inandığını söyledi. Turgutluspor'un 28 puanı var.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu TURGUTLU, (DHA)

2022-03-29 12:38:17



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