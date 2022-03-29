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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Salihli İnşaatçılar da yeni başkan mazbatasını aldı

İHA

Salihli İnşaatçılar da yeni başkan mazbatasını aldı

Manisa’nın Salihli ilçesindeki İnşaatçılar Esnaf Odası’nın yeni Başkanı Tuncay Ünlü mazbatasını alarak görevine resmen başladı.
Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen olağan genel kurulda Salihli İnşaatçılar Esnaf Odası’nın yeni Başkanı seçilen Tuncay Ünlü, mazbatasını İlçe Seçim Kurulu Müdürü Yaylagül Özer’den alıp görevine başladı. Esnafa daha iyi hizmet etmek için çalışacaklarını belirten Ünlü, “Allah bizi bu görevimizle utandırmasın, inşallah layıkıyla herkese gönlümüzdeki hizmeti sunacağız. Bu oda herkesin, bundan sonra işimiz, gücümüz esnafımıza en iyi hizmeti etmektir” dedi.
Salihli İnşaatçılar Esnaf Odası’nın yeni Başkanı Tuncay Ünlü, Beyaz Düğün Salonunda gerçekleştirilen kongrede başkanlık için Remzi Cihan ile yarışmıştı. Kongrede kullanılan 245 oyun 163’ünü alan Tuncay Ünlü odanın yeni başkanı seçilirken, diğer aday Cihan ise 80 oy almıştı.

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