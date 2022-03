Down sendromlu Gülce'nin hayalini podyumda gerçekleştirdiler Manisa'da 22 yaşındaki Down sendromlu Gülce Budak bir iş yerinin açılışında podyuma kaftan giyerek çıktı Hayalini gerçekleştiren Gülce'nin oldukça heyecanlı olduğu görüldü

Manisa'da 22 yaşındaki down sendromlu Gülce Budak'ın gelin olma hayali bir işyerinin açılışında giydiği kaftan ile podyumda mankenlik yaparak gerçekleştirildi.

Uluslararası Down Sendromlu Çocuklar Federasyonu Manisa İl Temsilciliği, Down sendromlu 22 yaşındaki Gülce Budak'ın gelin olma hayalini Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir organizasyon şirketinin açılışında podyuma çıkmasını sağlayarak gerçekleştirdi. Kına gecelerinde giyilen kaftanla podyuma çıkan Gülce açılışa katılanlardan büyük alkış alırken oldukça heyecanlı olduğu görüldü.

Uluslararası Down Sendromlu Çocuklar Federasyonu Manisa İl Temsilcisi Müjgan Eren, "Uluslararası ne kadar down sendromlu çocuk varsa yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ben de Manisa'da özellikle down sendromlu kızlarımız gelinlik giyemeyecekleri, kına geceleri olamayacakları için onlara böyle bir fırsat veriyoruz. Sağ olsunlar iş yeri açılışında Kani Bey ve Zerrin Hanım bize bu fırsatı sağladı. Çocuklarımıza her zaman yardımcı olmaya çalışıyoruz, yanlarında olmaya çalışıyoruz ama bu tarz etkinliklerde daha fazla yer almak istiyoruz. Bize fırsat verdikleri için tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Sosyalleşmeleri açasından bu tarz etkinlikler çok önemli. Diğer iş yerlerinin de kesinlikle bizleri davet etmelerini istiyoruz. Çok mutlu oldular. Her ilde bizim temsilciliklerimiz var. Bizimle iletişime geçtiklerinde bu çocuklar daha çok sosyalleşecekler" dedi.

