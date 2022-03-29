Eşek kesip piyasaya sürmeye çalışanlara jandarmadan suçüstü Manisa’da jandarma ekipleri halkın sağlığıyla oynayanlara geçit vermedi

Manisa’nın Akhisar ilçesinde JASAT ekipleri tarafından yapılan operasyonda il dışı pazarlarda satılmak üzere eşek ve at kesen 5 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Manisa’nın Akhisar ilçesine bağlı Süleymanlı Mahallesi’nde A.H.K. (60) isimli şüpheliye ait ağılda at ve eşek kesildiği istihbaratı üzerine JASAT ekipleri harekete geçti. Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ortaklaşa hareket eden ekipler ağılda yaptıkları aramalarda etrafı branda ile kapatılmış avlu içinde 4 adet kesilmiş eşek ve park halinde duran kamyonet ve binek araç içerisinde 3 adet canlı at ile iki poşet dolusu yaklaşık 40 kilogram eşek eti tespit etti. Ekipler kesim işlemlerini yaptığı belirlenen ve araç sahipleri olan A.B.Ö (23), A.K (25), A.Ö (21), T.H. (21) ve A.H.K. (60) olmak üzere 5 kişiyi suçüstü yakaladı.

5 şüpheli karakola götürülürken el konulan canlı hayvanlara ve etlere ise İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından el konuldu.

Öte yandan kaçak kesimi yapılan at ve eşek etlerinin Manisa il dışındaki pazarlarda satışının yapılacağı öğrenildi.

Operasyonla ilgili soruşturma devam ediyor.

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