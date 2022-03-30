Kılıçdaroğlu kadın çiftçilerle bağda buluştu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: “Çiftçi zarar ederse hep beraber aç kalırız”

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde kadın üzüm üreticileri ve işçileri ile bağda bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Çiftçi zarar ederse hep beraber aç kalırız” dedi.

Bir dizi ziyarette bulunmak üzere Manisa’ya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sarıgöl ilçesi girişindeki üzüm bağında kadın çiftçilerle bir araya geldi. Çiftçi kadınlar, Kılıçdaroğlu’na simit ve çay ikram etti. Burada üreticilerin sorunlarını dinleyen Kılıçdaroğlu, üzüm fiyatlarına ilişkin de "Burada olması gereken şu; dönüm başına maliyet çıkacak. Üstüne makul bir kâr koyacaksınız. Diyecek ki, ‘Ben hükümet olarak üzümü şu fiyattan alıyorum; maliyet artı kâr. Bunun üstüne ihraç ediyorsa satsın ama onun altına fiyat düştüğü zaman ‘Ben satın alacağım’ diyecek ve çiftçi hiç zarar etmeyecek. Çiftçi zarar ederse hep beraber aç kalırız. Sanmayın ki sadece siz dertlisiniz. Diğer bölgede çiftçilik yapanlar da aynı dertleri yaşıyor” diye konuştu.



“Siz üretmezseniz ülke batar”

Kılıçdaroğlu, sorunlarından bahseden çiftçilere, “Umutsuz olmayın, biraz sabredin. Bu sandık gelecek. Sandık gelinceye kadar ben de arkadaşlarım da bütün çiftçilerin hakkını hukukunu savunmak zorundayız. Siz üretmezseniz biz aç kalırız. Çiftçiye yeteri kadar destek verilmediği için dışarıdan mercimeği, nohudu getiriyoruz. Siz üretmezseniz ülke batar” dedi.

Kılıçdaroğlu daha sonra kadın çiftçilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.