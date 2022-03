Havuzlu Çarşı esnafından Başkan Çelik’e teşekkür

Şehzadeler Belediyesi tarihi Havuzlu Çarşı’da esnafların talepleri doğrultusunda gerçekleştirdiği yenileme çalışmalarını tamamladı. Çarşı esnafları da düzenledikleri kahvaltı ile Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’i sofralarında konuk ederek, hizmetleri için teşekkür etti.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, tarihi Havuzlu Çarşı’da gerçekleştirdikleri yenileme çalışmalarının ardından teşekkür etmek isteyen esnafların kahvaltı sofrasına konuk oldu. Belediye Başkan Yardımcıları Atilla Efendioğlu, Ahmet Songüler, Bilal Demir ve daire müdürlerinin de hazır bulunduğu programda, esnaflar yapılan çalışmalar için Başkan Çelik ve ekibine duydukları memnuniyeti ifade ederek, teşekkür etti.



“30 senedir yapılamayanları yaptılar”

Havuzlu Çarşı esnafları adına konuşan Doğan Göde, “Sayın Başkanımız hem kendisinin hem ekibinin hem çalışanlarının büyük katkılarıyla Havuzlu Çarşımıza son 30 senedir yapılamayanları yaptı. 1957’den bu yana birkaç belediye başkanı buraya el atmıştı ancak çarşımıza bu kadar canlılık getirememişlerdi. Çarşı esnafları adına teşekkür ediyorum. Çarşımızın bir boya ihtiyacı kaldı. Özellikle de dış cephenin ihtiyacı var. Bunu da halledersek memnuniyetimiz kat be kat artacak.” dedi.



“Manisa’mız için önemli bir çarşı”

Belediyenin komşularının kendilerini sofralarında ağırlamalarına teşekkür ederek karşılık veren Başkan Çelik, kuruldukları günden beri ilçenin her bir köşesine hizmetleri adil bir şekilde götürebilmenin çaba ve gayretinde olduklarını ifade ederek şöyle dedi: “Havuzlu Çarşı Manisa’mız için önemli bir çarşı, tarihi bir çarşı. 1957 yılından beri bu şehrin güzel insanlarına hizmet veren bir çarşı. Burada da birtakım düzenlemeler, yenilemeler yaptık. Pasajı ahşap çatıyla yenileyerek güzelleştirdik. Talep üzerine şu an bulunduğumuz meydanda düzenlemeler yaptık. Giriş çıkışları kontrol altına alabilmek için, belli saatlerden sonra bir güvenlik riski oluşmaması için 5 adet otomatik kapı yaptık. Tarihi Manisa resimleri vardı duvarlarda solmuşlardı, onları da yeniledik ve daha da büyüktük. Esnafımızdan gelen talepleri bugüne kadar yerine getirdiğimiz gibi bundan sonra da yerine getirmeye devam edeceğiz.“

Manisalılara çağrıda bulunan Başkan Çelik, “Hemşehrilerimiz Havuzlu Çarşımızın yeni halini mutlaka gelip görsünler. Çok güzel işyerleri ve çok iyi esnaflarız var burada. Allah tüm esnaflarımıza hayırlı işler versin, bol kazançlar versin.” diye konuştu.



“Sıkıntılı günleri aşacak güzel günlere ulaşacağız”

Dünyada, pandemi dönemi ve akabinde çıkan savaş nedeniyle birtakım dalgalanmalar olduğuna değinen Başkan Çelik, “Dünya çapında emtia fiyatlarında, ham maddelerde bir artış var. El birliği ile bu zor günleri aşacağız. Yeter ki bu noktada birlikteliğimiz olsun. İnanıyorum ki el birliği ile sıkıntılı günleri aşacak güzel günlere ulaşacağız. Eğer birliğimizi, gücümüzü kaybedersek neler yaşayabileceğimizi komşu ülkelerde görüyor, yaşananlara üzülüyoruz. Bu noktada hepimize düşen görevler var. İşyerlerimizi en güzel haliyle açmalı, daha çok çalışmalı ve daha çok üretmeliyiz. Bu ülkeyi daha büyük ve zengin bir ülke haline getirmenin çaba ve gayretini sarf etmeliyiz. Biz ticaretin ve esnafın bugüne kadar her zaman yanında olduk bundan sonra da yasalar ve imkanlar nispetinde olmaya devam edeceğiz. Bu bizim için bir vatan görevidir. O nedenle belediyemize esnaf dostu belediye deniyor ve bu bizi mutlu ediyor. Tabi bunları yaparken kentin düzenine, kural ve kaidelerine dikkat etmeliyiz. Bu noktada kamu adına bize denetleme yetkisi verilmiş ve biz de bu görevi yerine getiriyoruz. Ama stokçularla, ama fahiş fiyat artıranlarla, ama yayalara ait alanları fazladan işgal edenlerle kararlı mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu konularda hepimiz duyarlı olursak hiçbir yaptırıma gerek kalmaz, kentimizde huzur olur, mutluluk olur. Büyük ölçüde bugüne kadar bunu başardık, bundan sonra da fazlasıyla başaracağız.” şeklinde konuştu.

