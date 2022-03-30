Kılıçdaroğlu çiftçilere seslendi: Üzümün kilosu 2 dolar olacak



Hande NAYMAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çiftçilerle bir araya geldi. Üzüm üreticilerine seslenen Kılıçdaroğlu, "Üzümün kilosunu şimdi 1 dolara düşürdüler. Yine ellerim yakalarında olacak, üzümün kilosu 2 dolar olacak" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi ziyarette bulunmak amacıyla iki gün sürecek programı kapsamında Manisa'ya geldi. CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nu Alaşehir ilçesindeki akaryakıt istasyonunda traktörleriyle karşılayan çiftçiler, mazot fiyatlarındaki artışa dikkat çekti. Kılıçdaroğlu, buradan Alaşehir Belediyesi´ne geçti. Ziyaretinin ardından Kemal Kılıçdaroğlu, belediye binasının önünde konuşma yaptı. Kılıçdaroğlu'nun konuşma yaptığı alanda 'Üzümcü öldü ruhuna Fatiha' yazılı iki adet temsili tabut ile fiyatlarıyla birlikte konulan un ve üzüm çuvalları, mazot fiyatları olduğu görüldü.

Kılıçdaroğlu, "Daha önce burada bir üzüm mitingi yapmıştık. Kilosu 2 dolar olmalı demiştim. Yaptılar. Şimdi 1 dolara düşürdüler. Yine ellerim yakalarında olacak, üzümün kilosu 2 dolar olacak. Hiç endişe etmeyin. Bunun mücadelesini vereceğim. Sizin hakkınız için vereceğim. Üretiyorsunuz, kazanmanız lazım. Mazotun fiyatı bilmem ne kadar olmuş. Artık rakam vermiyorum, her gün değişiyor. İlacın fiyatı nereye çıkmış. Mustafa Kemal Atatürk'ün büyüklüğünü bu günlerde daha iyi hissediyoruz. 'Köylü milletin efendisidir' demişti. Köylü üretecek. Siz üretesiniz ki biz karnımızı doyuralım. Alın terinin karşılığını almayı hak eden sizsiniz. Bu kardeşiniz sizin hakkınızı sonuna kadar teslim edecek. Dertlerinizi biliyorum. Hakkı, hukuku, adaleti sonuna kadar sağlayacağım. Siz üretin, siz çalışın, siz alın teri dökün. Hem TBMM'de hem bütün Türkiye'de, gerekirse uluslararası arenada sizin sözünüz olmaya söz veriyorum. Hakkınızı her yerde her ortamda dillendireceğim" ifadelerini kullandı.

'6 MİLYON 300 BİN GENÇ GÜMBÜR GÜMBÜR GELİYOR'

Meydandaki vatandaşlardan birinin elinde taşıdığı pankarta dikkat çeken Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Bir pankartta 'Uyuşturucu bağımlısı değil, Cumhuriyet bağımlısı gençler istiyoruz' yazıyor. Gençlerimiz öyle olacak. Cumhuriyete, hakka, hukuka bağlı olacak. Gençlere şunu ifade edeyim; 6 milyon 300 bin genç gümbür gümbür geliyor. Türkiye'nin kaderini gençler değiştiriyor. Her sorunu çözeceğiz. Sandık gelecek. Benim sizden istediğim tek şey var. Geçmişte hangi partiye oy verdiyseniz başımın üstüne. Şimdi sandık geldiğinde elinizi vicdanınıza koyup öyle oy atın. Türkiye bir yol ayrımında. Ya büyüyecek ya fakirleşecek. Her evde huzur, her mutfakta bereket olacak. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye'yi hep beraber inşa edeceğiz." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Manisa Hande NAYMAN

2022-03-30 12:56:52



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