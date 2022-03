Manisa Büyükşehir Belediyesinden çilek üreticilerine destek

“Mustafa Kemal Atatürk'ün "Köylü milletin efendisidir" söyleminden hareketle yola çıkarak her daim üreticinin yanında olan Manisa Büyükşehir Belediyesi, bu kez de çilek üreticisine olumsuz hava koşullarında ürünlerinin zarar görmemesi amacıyla agril örtü (donkırağı örtüsü) desteğinde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün önderliğinde, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin başarıyla yürüttüğü tarım ve hayvancılığı geliştirme projeleri yüz güldürüyor. Damızlık koç desteğinden gölet yapımına, sera yapımından fidan desteğine kadar üreticiye çeşitli desteklerde bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi, bu kez çilek üreticisine önemli bir destek sağladı. Büyükşehir Belediyesi, Köprübaşı, Kula ve Yunusemre ilçesinde çilek üretimi yapan üreticilere don ve kırağı zararının önlenmesi amacı ile yüzde 75 hibe ile agril örtü (donkırağı örtüsü) desteğinde bulundu. Köprübaşı ilçesinde yapılan agril örtü dağıtım programına Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Manisa Büyükşehir Belediyesi Köprübaşı Muhtarlık İşleri Sorumlusu Enver Çetin, MHP İlçe Başkanı Hamza Aydın, AK Parti İlçe Başkanı İsa Taşer, Belediye Meclis Üyeleri ve üreticiler katıldı.



Planlanan destekler hakkında bilgi verdi

Dağıtım töreninde üreticilerle bir araya gelen Büyükşehir Belediyesi’nin tarım ve hayvancılığa yönelik çalışmaları hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, “Pandemi olsun, yakın coğrafyamızda yaşanan savaş durumu olsun tarımın ne kadar önemli olduğunu bize bir kez daha gösterdi. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ifade ettiği gibi “Köylü Milletin Efendisidir” anlayışıyla başkanımızın talimatıyla tarıma desteğimiz devam ediyor. Başkanımız geçtiğimiz günlerde 17 milyon liralık bir destek paketi daha açıkladı. Burada sulamadan gübre desteğine, yem desteğinden gölet yapımına kadar birçok proje yer alıyor. Zaten 10 milyon liralık bir bütçe ayrılmıştı. 17 milyon liralık bu açıklanan destekle 27 milyon liralık payı, aslan payını üreticilerimiz aldı” dedi.



Üreticiyi don zararından koruyacak

Büyükşehir Belediyesi’nin yüzde 75 hibesi ile sağlanan bu desteğin üretici için önemine değinen Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün, önderliğinde üretken belediyecilik anlayışıyla tarımla ilgili projelerimizi hayata geçirmeye gayret ediyoruz. Özellikle, bu bölgedeki çilek üreticilerimiz için tercih ettiğimiz bir ürün. Manisa’da Köprübaşı’nda yaklaşık 4 bin dönüme yakın çilek üretimi yapılıyor. Bunun yanı sıra, Kula ve Yunusemre ilçemizde çilek üretim alanları var. Manisa’da çilek alanlarının yüzde 90’ını bu 3 ilçe karşılıyor. Bu ilçelerimizde ilkbahar geç donlarında, ilk çiçekleri don zararından korumak için bunların meyveye dönebilmesi için agril örtü dağıtımı planladık. Şuana kadar başvurularda bize ulaşan 75 top kırağı örtüsünün tamamını karşıladık. Başvuru için belirlediğimiz kriterler çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olmak, mevcut çilek tesisinin olması. Toplam arazide üst limitleri karşılayan tüm üreticilerimizin talebini karşılamış oluyoruz. Bu desteğimizi de diğer tüm desteklerimiz de olduğu gibi yüzde 75’i Büyükşehir Belediyesi’nin hibesi, yüzde 25’i çiftçi katkısı olarak uyguluyoruz. İlerleyen süreçte üreticilerimize gübre desteği, biyoteknik mücadele ilgili destek ve üreticileri kooperatiflerinin de sulama boru ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarımız da başladı. Onların da satın alma süreci tamamlandıkça ve mevsimi geldikçe üreticilerimizle paylaşacağız. Hayırlı uğurlu olsun, üreticilerimizin ürünleri bereketli olsun” dedi.



Üreticiler memnuniyetini dile getirdi

Köprübaşı Muhtarlık İşleri Sorumlusu Enver Çetin de, sağlanan bu desteklerin üreticiler tarafından memnuniyetle karşılandığını dile getirerek, “Sağ olsun sayın başkanımız, ilçemizde tarımsal anlamda büyük katkılar sağlamakta. Bu anlamda ilçede vatandaşlarımızdan da güzel dönüşler almaktayız. Sağlanan destekler nedeniyle ilçe sakinlerimiz adına başkanımıza teşekkür ediyoruz” dedi.



“Cengiz başkan her zaman üreticinin yanında”

MHP İlçe Başkanı Hamza Aydın ise, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün her zaman üreticinin yanında olduğuna dikkat çekerek, “Cengiz başkanımızdan Allah razı olsun. Üreticinin her zaman yanında. Üreticiye desteği devam ediyor. Bu dağıtımı yapılan agril örtü de don olaylarına karşın oldukça önemli” diye konuştu.

AK Parti İlçe Başkanı İsa Taşer de üretici ve Köprübaşılılar adına Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür ederek, “Büyükşehir’imizin çiftçilerimize desteklerinden dolayı Cengiz başkanımıza teşekkür ediyoruz. Her zaman üreticinin yanında olduğunu biliyoruz. Allah razı olsun. Çiftçilerimiz adına Köprübaşı adına çok çok teşekkür ederim.” dedi.

Üreticilerden Hasan Hüseyin Bilgen, "Allah razı olsun başkanımızdan her türlü desteği veriyor. Gübremizi veriyor, çilek örtümüzü de veriyor." derken, Döndü Ceylan, "Güzel katkısı oluyor. Ürünlerimizin çiçeklerini koruyor. Allah razı olsun Cengiz beyden. Desteklerini bizden esirgemiyor." diye konuştu.

Zahide Çetin isimli üretici, "Çok memnunuz. Çok teşekkür ederiz Cengiz Ergün’e beye. Allah razı olsun, çiftçileri üreticileri düşündüğü için." şeklinde konuşurken, Mustafa Ali Sertkaya ise şunları söyledi: "İlk defa bu destekten faydalandım. Memnunum. Çileklerimizi dondan korumayacak. Başkanımıza teşekkür ederim."

