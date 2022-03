Kılıçdaroğlu çiftçilere seslendi: Üzümün kilosu 2 dolar olacak (2)

'BİZ 6 LİDER GÖNÜL BİRLİĞİ YAPTIK'

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Alaşehir´in ardından Sarıgöl ilçesine geçti. Burada ilk olarak üzüm bağında çalışan tarım işçisi kadınları ziyaret eden Kılıçdaroğlu, onların sorunlarını dinledi. Kılıçdaroğlu ardından Sarıgöl Belediye Düğün Salonu´nda çiftçi ve muhtarlarla buluştu. Buluşmaya CHP Manisa milletvekilleri Özgür Özel, Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Bekir Başevirgen, CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban katıldı. Burada konuşan Kılıçdaroğlu, çiftçilerin üretime devam etmesi gerektiğini belirterek, "Sizler üreteceksiniz ki karnımız doysun. Eğer sizleri üretemez noktaya taşırlarsa, bu millet derin yoksulluğu yaşar. Eğer bir anne evladını besleyemeden aç yatağa yatırıyorsa o annenin dramını hepimizin bilmesi, görmesi gerekir. Birilerinin durumu çok iyi. Birileri dolarla, bir yerden değil üç beş yerden maaş alıyor. 84 milyonun bir avuç insana çalıştığını da gayet biliyorum. Türkiye'yi o noktaya getirdiklerini de gayet iyi biliyorum. Biliyorum, düzeltmek istiyorum ama bunun için gücü sizden almamız lazım. Sizin gücünüz başımızın üstündedir. 6 lider bir araya geldik. İkinci kez bir masanın etrafına oturduk. Taşıdığım kaygıları diğer liderler de taşıyor. Biz gönül birliği yaptık. Bizim kişisel beklentimiz yoktur. Tek beklentimiz var, bu ülkede her evde huzur olsun, mutfaklarda bereket olsun" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'NİN ÇÖZÜLEMEYECEK SORUNU YOKTUR'

Türkiye'nin çözülemeyecek bir sorunu olmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Buraya gelmeden önce üretici kadın kardeşlerimle beraberdim, onların kısmen de olsa dertlerini dinledim. Sizden isteğim, sakın ola ki umutsuzluğa kapılmayın. Az kaldı, göreceksiniz. Türkiye´nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur. Bütün sorunları çözülebilir. Devlet akılla, tecrübeyle yönetilir. Yeter ki vatandaştan, emekten, alın terinden, üretenden yana olun. Üreten zarar ederse buğdayı da mercimeği de canlı hayvanı da eti de fasulyeyi de zeytinyağını da dışarıdan alırız. Demek ki üreteni desteklemek lazım. Pandemi bize bir gerçeği daha gösterdi; tarım, dünyanın büyük ülkelerinde stratejik sektördür. Arabanız, buzdolabınız, elektrik süpürgeniz olmayabilir ama günde üç sefer karnınızı doyuracaksınız" dedi.

'KÖYLERDE İNSAN KALMADI'

Üzüm fiyatlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, "Cennet gibi topraklarımızda üretilen üzümün değerini bütün dünya biliyor. Neden üzümün karşılığını çiftçiye veremiyoruz? 2 dolar çok mu pahalı? Yapacaksın kardeşim. Üretici kazanacak ki seneye de üretsin. Zarar ederse ekemeyecek, dışarıdan getireceğiz. Tarım Kanunu'na göre her yıl devletin milli gelirin yüzde 1'i oranında size destek vermesi lazım. Çiftçiye 8 milyar verseler çiftçi dünyayı besler. Çiftçiye hakkını vermiyorlar ama merak etmeyin hakkınızı teslim edeceğim, haramilerden alacağım, sizin hakkınızı teslim edeceğim. Bankalardan, tarım kredi kooperatiflerinden çektiğiniz kredilerin faizlerini 0'a indireceğiz. Ana parayı makul bir şekilde geri ödeyeceksiniz. Aynı şeyi esnaf için de yapacağız. Çiftçi üretecek. Çiftçi üretecek ki Türkiye zengin olsun. Köylerde insan kalmadı. Nasıl olacak? Gençlerimiz tarlada çalışacağına gidiyor asgari ücretle iş bulabilmek için uğraşıyor. Onunla da geçinemiyor. Tarlası var. Ekecek, biçecek, kazanacak" ifadelerini kullandı.

'TRAKTÖR, İNEK HACZEDİLİYOR'

Borcu olan çiftçilerin traktörünün, ineğinin haczedildiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Geliyorlar borcunuz var diye traktörünüzü haczediyorlar. Köylünün ineğini haczettiler. Bu adam borcunu nasıl ödeyecek? Haciz maciz yok, onu da yasaklayacağız. Haciz işlemini kaldıracağız, yüzde 1 devlet desteğini çiftçiye vereceğiz. Mazot aldı başını gidiyor. Servisçilerin, otobüs şoförlerinin, TIR şoförlerinin, kamyoncuların herkesin derdi var. Bütün dünyada çıkmıyor da neden bizde birdenbire fırladı fiyatlar? Türkiye iyi yönetilmiyor. Akıl, bilgi, birikimle yönetilmiyor. İşi ehline vermek, inancın da aklın ve bilimin de gereğidir. Merkez Bankası'na arkeolog tayin ediyoruz. Arkeoloğun parayla ne ilgisi var? Güreşçiyi bankanın yönetim kuruluna getiriyoruz. Güreşçi sporunu yapsın. Altın madalya kazansın hep beraber alkışlayalım. Devleti parsel parsel götürüyorlar ama az sabredin. Millet İttifakı olarak Türkiye'yi aydınlığa çıkaracağız" dedi.

'PARAYI KADININ HESABINA YATIRACAĞIZ'

"Mutfaklarda yangın var" diyen Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Derin yoksulluk yaşayan evlere de gittim, çocukların nasıl beslendiğini de gördüm. Ekmeğin arasına sadece evdeki salçayı sürüp çocuklarına yediren anneleri gördüm. Çocuğuna süt içiremeyen anneleri gördüm. İnsanın biraz vicdanı sızlar. Aile destekleme sigortasını getireceğiz. Geliri olmayan veya asgari ücretin altında olan bütün hanelere en az asgari ücret kadar destek vereceğiz. Parayı kadının banka hesabına yatıracağız. Kadın gidecek oradan aylığını çekecek, evlatlarının geçimini sağlayacak. Onu el aleme muhtaç hale getirmeyeceğiz. Bu bizim inancımızda da ahlakımızda da böyledir. Sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. Kimsenin yoksulluğunu afişe etmeyeceğiz. Sizler bana güveniyorsunuz, ben de sizlere güveniyorum. Beraber el ele vereceğiz."

'ÇİFTÇİLERE ÜCRETSİZ ELEKTRİK'

Türkiye'nin düşünüldüğünden daha zengin bir ülke olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Devleti iyi yönetemiyorlar. 5'li çete var ya parayı alıp köşeyi dönenler, bunlar bütün mallarını Londra´ya götürdüler. Destek verirseniz o paraların tamamını Türkiye'ye getirip fakir fukaraya tahsis edeceğiz. Bunların tamamı beraber olursak, birlikte olursak olur. Türkiye düşündüğünüzden zengin bir ülke. Her türlü imkanı var. Önce Şanlıurfa'dan başlayacağız, sonra bütün Türkiye'de çiftçilere elektriği ücretsiz vereceğiz. Ayrıca oradan gelir de elde edilecek. Ortak olanlara kar payı verilecek. Dışarıdan mazot, akaryakıt getirmiyoruz. Her şey bizim ülkemizde var. Demokrasinin temel taşı olan muhtar kardeşlerim, demokrasiyi güçlendirmek istiyorsak muhtarın pozisyonunu büyütmemiz lazım. Muhtarlara sözüm var, muhtarlarla ilgili kanunu çıkaracağım. Kafamda pek çok düşünce var. Bunların tamamı kanun teklifimizde var. Bunları hayata geçireceğiz" diye konuştu.

