Turgutluspor - Afjet Afyonspor: 1-0

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Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA)STAT: 7 Eylül

HAKEMLER: Necati Selçuk Şahin (xx), Osman Baruk (xx), Mustafa Yüksel (xx)

TURGUTLUSPOR: Fatih (xxx) Emre (xx), Mutlu Aksu (xx) (Dk. 85 Muhammet Haşim), Hakan (x) (Dk. 78 Serhat xxx), Yiğit Utku (xx), Ahmet (xx), Haşim Arda (xxx), Okan (xx), Ali Kuçik (xx) (Dk. 84 Mustafa Emirhan xxx), Recep (xx), Hamit (x) (Dk. 68 Ekrem xxx)

AFJET AFYONSPOR: Anıl (x) Alper (xx), Taha Can (xx), Nazmi (x), Celal (xx), Ferhat (xx) (Dk. 86 Mehmet Abdullah), Alaattin Hamza (x) (Dk. 64 Barış x), Mithat (x), Burak (xx) (Dk. 86 Ömer), Doğukan (x) (Dk. 75 Fatih xx), Erhan Şentürk (xx) (Dk. 86 Yakup)

GOL: Dk. 89 Mustafa Emirhan (Turgutluspor)

SARI KARTLAR: Yiğit Utku, Okan, Hakan (Turgutluspor), Alper (Afjet Afyonspor)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta düşme hattından kurtulmaya çalışan Turgutluspor, üst üste 4 mağlubiyetin ardından evinde Play-Off yarışındaki Afjet Afyonspor'u tek golle mağlup ederek nefes aldı: 1-0. Turgutlu 7 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibin tek golünü 89'uncu dakikada Mustafa Emirhan attı. Bu skorla puanını 31 yapan Turgutluspor, düşme hattından çıkamasa da kurtuluş ateşini yaktı.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA)

2022-03-30 16:04:57



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