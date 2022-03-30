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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

İHA

Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde takibe alınan ve jandarma tarafından durdurulan araçta uyuşturucu maddelerle birlikte yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Uluderbent Mahallesinde bugün saat: 13.00 sıralarında Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı 7'nci JASAT, İsth. Kısmı ve Uluderbent Jandarma Karakol Komutanlığınca yürütülen istihbarı çalışmalar sonucunda durdurulan bir araçta uyuşturucu maddeler ile birlikte 2 şüpheli şahıs yakalandı.
Jandarma tarafından T.D. (33) ve M.A. (32) isimli şahısların, 35 N 3584 plakalı araçla uyuşturucu madde satacakları ve müşteri aradıkları yönünde bilgi alınması üzerine, söz konusu araç Uluderbent Mahallesinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda durduruldu. T.D. ve M.A. isimli şahısların yapılan üst aramasında ve araçta yapılan aramada satışa hazır vaziyette yaklaşık 55 gram metamfetamin, 3 adet sentetik ecza hapı, 1 adet uyuşturucu hap ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 650 TL, hassas terazi ve uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şahısların bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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