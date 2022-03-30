TFF 2. Lig: Turgutluspor: 1- Afjet Afyonspor: 0

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TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 32. hafta mücadelesinde Turgutluspor, Afjet Afyonspor’u konuk etti. Mücadele ev sahibi ekibin 10 üstünlüğü ile sona erdi.



Stat: 7 Eylül

Hakemler: Necati Selçuk Şahin xx, Osman Baruk xx, Mustafa Yüksel xx

Turgutluspor: Fatih xx, Emre xx, Mutlu xx (Haşim Çoban dk. 85 ?), Hakan xx (Serhat dk. 78 x), Yiğit xx, Ahmet xx, Haşim Sarman xx, Okan xx, Ali xx (Emirhan dk. 85 ?), Recep xx, Hamit xx (Ekrem dk. 68 xx)

Afjet Afyonspor: Anıl xx, Alper xx, Taha xx, Alaattin xx (Barış dk. 64 x), Doğukan xx (Fatih dk. 75 x), Nazmi xx, Erhan xx (Yakup dk. 86 ?), Ferhat xx (Mehmet dk. 86 ?), Mithat xx, Celal xx, Burak xx (Ömer dk. 86 ?)

Gol: Emirhan Özyaşar (dk. 89) (Turgutluspor)

Sarı Kartlar: Yiğit, Okan, Hakan (Turgutluspor), Alper (Afjet Afyonspor)

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