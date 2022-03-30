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Kılıçdaroğlu, Manisa'nın ilçelerinde halkla buluştu Kamyoncularla bir araya gelen Kılıçdaroğlu: “Plakalarınızın bir değeri olmalı” Kılıçdaroğlu, temel atma töreninde konuştu: “İlk bir hafta içerisinde kadına şiddeti önleyen sözleşmeyi yürürlüğe koyacağız”

İHA

Kılıçdaroğlu, Manisa'nın ilçelerinde halkla buluştu Kamyoncularla bir araya gelen Kılıçdaroğlu: “Plakalarınızın bir değeri olmalı” Kılıçdaroğlu, temel atma töreninde konuştu: “İlk bir hafta içerisinde kadına şiddeti önleyen sözleşmeyi yürürlüğe koyacağız”

Manisa’da bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Salihli 6770 No’lu Taşıyıcılar Kooperatifinde kamyonculara hitaben “Her önüne gelen kamyon almamalı. Ona da bir makul ölçü olmalı. Plakalarınızın bir değeri olmalı” dedi.

Manisa'da bir dizi ziyarette bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Salihli 6770 No’lu Taşıyıcılar Kooperatifinde kamyoncularla bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, daha sonra Turgutlu Belediyesi Kreş ve Taziye Evi Temel Atma Töreni'ne katıldı. Kılıçdaroğlu, Ahmetli’de yol üzerinde kendisini bekleyen vatandaşların yanına giderek onlarla sohbet de etti. Burada bebekleri seven Kılıçdaroğlu, Ahmetli köy kahvesinde vatandaşlarla bir araya gelerek onların sorunlarını dinledi. Ahmetlililer tarafından CHP liderine Atatürk fotoğrafı ve Türk bayrağı hediye edildi.

"Dünyada bilinen bir yolu var"
Salihli 6770 No’lu Taşıyıcılar Kooperatifinde kamyoncuların sorunlarını dinleyen CHP lideri, şöyle konuştu: “Ciddi bir güce sahipsiniz. Kontağı kapatın anlamında söylemiyorum. Sadece gücünüzün farkına varın. Sizlerin sorununu çözemiyorlarsa iktidarı değiştireceksiniz. Değiştirmek zorundasınız. Aksi halde bu sorunların hiç birisi çözülmez. Özellikle akaryakıt fiyatlarından sadece siz değil taksiciler, minibüs şoförleri, servisçiler, çiftçiler herkes şikayetçi. Şu anda Türkiye’de derdi olmayan bir meslek grubu yok. Otobanların, köprülerin pahalı olduğunu biliyorum. Gelir elde etmek istiyorsanız, çalışmak istiyorsanız, kazandığınız parayı evinize götürmek istiyorsanız bunun dünyada bilinen bir yolu var. Bu zulmü çektirenleri iktidardan alaşağı edeceksiniz. Bu kadar basit."

"Önce derdi yaşayan kişiye soracaksın"
CHP lideri, "Sizlere belge veriyorlar. Hepsinden para alıyorlar. Siz belgelerinizi kamyonun vitrinine koysanız önünüzü göremezsiniz. Gittiğim her yerde mutlaka fırsat bulursam kamyon şoförleri ile bir araya gelirim. Onların gittiği lokantalara giderim. Bir sorunu çözmeye karar verdiysem sorunu yaşayanı dinlemem lazım. Kamyon şoförünün sorununu dinlemezsem Ankara'da oturup sorunu nasıl çözeceğim? Önce derdi yaşayan kişiye soracaksın. Çözülmeyecek hiçbir sorun yoktur. Bütün sorunlar çözülür. Devlet yönetiminde adalet olursa bunların hepsi olur" dedi.

"Aracınızı yenilerken KDV ve ÖTV alınmaması lazım"
Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: "Pandemi döneminde esnafa yardım yapıldı. Şimdi o yardımı vergiye tabi tutuyorlar. Vergi ödeyeceksiniz. Yardımın vergisi olur mu? Evet oldu. Her önüne gelen kamyon almamalı. Ona da bir makul ölçü olmalı. Plakalarınızın bir değeri olmalı. İşçi emekli olurken kıdem tazminatı, memur emekli olurken emekli ikramiyesi, esnaf dükkanı varsa hava parası alır. Sizin neyiniz var? Plaka sizin emekli ikramiyeniz. Onun da değeri olması lazım. Her önüne gelen kamyon alabiliyor. Bu meslek sıradan değil özverili bir meslektir. Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılayan kesim sizsiniz. Sizin elin üstünde tutulmanız, zarar etmemeniz lazım. Aracınızı yenilerken KDV ve ÖTV alınmaması lazım. Bu sizin ekmek tekneniz."

"Geliyor gelmekte olan"
Kılıçdaroğlu, "Emeklinin de derdini biliyorum, dul yetimin derdini de biliyorum. Zamların geldiğini biliyorum. Hepinize sesleniyorum; az kaldı, geliyor gelmekte olan. Kararlıyız. Sorunları çözeceğiz. 6 siyasi parti lideri bir araya geldi. Memleket bu haldeyken bir araya gelmek zorundayız. Birlikte ve beraber çalışacağız. Sıkıntılarınız var biliyorum. Biraz dişinizi sıkın. Sandık gelecek, gereğini beraber yapacağız" ifadelerine yer verdi.

"Suriyeli kardeşlerimizi memleketlerine göndereceğiz"
Kılıçdaroğlu, kamyoncuların sözleri üzerine de “Suriyeli kardeşlerimizi de memleketlerine göndereceğiz. Öncelik, bu ülkenin insanları. Irkçılık yapmıyoruz, onlara düşmanlık besleniyoruz ama onların iradesi ile onları inşallah kendi memleketlerine göndereceğiz” yanıtını verdi.

"Göreviniz engelleri aşmak ve halka hizmet etmek"
CHP lideri, Ahmetli’deki köy kahvesi ziyaretinin ardından Turgutlu Belediyesi Kreş ve Taziye Evi Temel Atma Töreni'ne geçti. Burada vatandaşlara seslenen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: “Hep beraber birlikte güzel ülkemizde huzur içinde yaşamak istiyoruz. Belediye başkanı arkadaşlarımıza, ‘Seçildikten sonra kimsenin ekmeği ile oynamayacaksınız. Millete hesap vereceksiniz’ dedim. ‘Vatandaşlar arasında ayrımcılık yapmayacaksınız. Yapacaksınız, fakir mahallelere ayrımcılık yapın’ dedim. Belediye başkanlarımız elinden gelen çabaları gösteriyorlar. Engeller çıkarıldığını biliyorum ama belediye başkanı arkadaşlarımıza ‘Asla şikayet etmeyeceksiniz, göreviniz engelleri aşmak ve halka hizmet etmek’ dedim.”

"Sözüm var"
“Adaletli olmak kadar doğru bir şey yok” diyen Kılıçdaroğlu, “Dünyanın düzeni adalet üzerine kurulmuştur. Yönetenlerin adaletli davranması, kadrolara liyakatli kişileri ataması son derece önemlidir. Belediye başkanlarımız adaletli davrandıkları sürece pek çok sorunu çözerler. Adaletli davrandıklarında geçmişte kendisine oy vermemiş olanlar bile destek verme kanaatini yüreklerinde hissedecektir. Belediye başkanımızın eşinin elinde kadına şiddete karşı bir pankart vardı. Bütün kadınlara sözüm var. Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı koltuğuna oturduğunda ilk bir hafta içinde İstanbul Sözleşmesi’ni yürürlüğe koyacağız. Bu ülkenin kadınları tarlada, evde, devlet dairelerinde, fabrikalarda, hayatın her alanında çalışır. Bir de onu üstüne şiddet uygularsanız bu kabul edilemez. Sözüm var; ilk işlerimizden biri kadına şiddeti yasaklayan sözleşmeyi yürürlüğe koyacağız." ifadelerini kullandı.

SMA’lı İrem Nur için destek istedi
Temel atma töreninde konuşan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, SMA hastası 1 yaşındaki İrem Nur Çakto isimli bebekle kürsüye çıkarak İrem Nur için yardım kampanyası için destek çağrısında bulundu. Kürsüye çıkan eşinin elindeki “Kadına şiddete hayır” dövizini işaret eden Başkan Akın, kadına şiddete karşı mesaj da verdi. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlu Belediyesi Kreş ve Taziye Evi hakkında da ise “Çocuklarımızın en iyi koşullarda yetişmesinin sağlamanın en önemli adımlarından birini atıyoruz. Projemizde 235 metrekare alan taziye evi, 492 metrekare alan ise çocuk kültür sanat merkezi olarak planlandı. 5 milyon 189 bin TL’lik yatırımımızı 270 günde tamamlamayı hedefliyoruz” diye belirtti.

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