Manisaspor U13 takımı EGE CUP’ta boy gösterecek

Manisaspor Akademisi U13 Takımı Ege Cup’a katılacak. 10 takımın iki grupta mücadele edeceği turnuvada Manisaspor B Grubu’nda yer alıyor.

Manisaspor Akademisi U13 Takımı Ege Cup Turnuvasında B Grubunda mücadele edecek. Manisaspor takımı Manisa Yıldızspor, Ayto Cüneyt Doğruer, Üç Yol Gençlik ve Aydın Yıldızspor ile aynı grupta yer alacak. A Grubu’nda ise Salihlispor, Yunusemre Belediyespor, Pınargücü, Akhisar Yıldırımspor ve Selvilitepe takımları mücadele edecek. Öte yandan Manisaspor B Grubu’nun ilk maçında Cumartesi günü saat 10.30’da Ertuğrul Dilek Spor Tesisleri’nde Manisa Yıldızspor ile karşılaşacak. Her takım bir hafta Bay olacak. Lig usulü oynanacak maçlar, çift devre olarak devam edecek.



Soner Seçilmiş: “2009 doğumluların ligi yok”

Manisaspor U13 Takım Antrenörü Soner Seçilmiş, Ege Cup’ta yer aldıkları için mutlu olduklarını belirterek, “Çocuklarımızın gelişimi için her hafta düzenli olarak antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Antrenmanlarımız dışında fırsat buldukça farklı takımlarla hazırlık maçları oynuyoruz. Bu yaş grubu bu yıl ilk kez 1111 oynamaya başladı. Pandemi süreci alt yaş gruplarını olumsuz yönde etkiledi. Türkiye Futbol Federasyonu’nun alt yapı ligleriyle ilgili yeni bir düzenlemeye gitmesi gerekiyor. 1111 oynamaya başlayacak 2009 yaş grubunun şu an da ligi yok. Önümüzdeki sene de bir aksilik olmazsa lig oynamaya başlayacaklar. Bu yüzden Ege Cup sporcularımız için önemli bir deneyim olacak. Manisaspor olarak altyapıya çok önem vermekteyiz. Onları Türk futboluna kazandırmak ve iyi bir birey olmalarını sağlamak için çalışıyoruz. Yine aynı hedeflerle çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Katılım gösterecek tüm takımlara başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.