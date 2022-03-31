Türk Kızılay Manisa Şube Başkanı Atilla Efendioğlu oldu

Türk Kızılay Manisa Şubesi Başkanlığı Genel Kurulunda Atilla Efendioğlu başkanlığa seçildi.

Türk Kızılay Manisa Şubesi Genel Kurulu, şube konferans salonunda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Genel kurulda Cemal İnceler'e Onursal Üye, Şerif Gül'e ise Bronz Madalya Beratı verilirken, Başkanlık görevini devreden Selman Keresteci ile görev süreleri dolan yönetim kurulu üyesi Tülin Turantekin ve Denetçi Ahmet Songüler'e plaket verildi.

Türk Kızılay Manisa Şube Başkanı Atilla Efendioğlu, Genel Kurulda yaptığı konuşmada, "Türk Kızılay sadece sarı saçlı mavi gözlü Hristiyan çocukların değil, tüm dünya mazlumlarına sahip çıkan, destek olan, kol kanat geren yegâna bir kuruluştur." dedi.

Bu zamana kadar Türk Kızılay Manisa Şubesinde görev yapan başkan ve yöneticiler sayesinde kurumun başarılı olduğunu belirten Efendioğlu, "Türk Kızılay Manisa Şubesi olarak devam eden birçok projemiz var. Bu projelerimiz kentimize adeta değer katacak. Bizlerin buralardaki asıl görevi, hayra vesile olup, muhtaçların sırtını yasladığı kapı, güvendiği dal olmaktır. Eğer bir garibana sahip çıkıp, onların derdine derman oluyorsak, ne mutlu bize. Selman Keresteci başkanıma bu zamana kadar ki başarılı çalışmaları için teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından gerçekleştirilen seçimde, Türk Kızılay Manisa Şube Başkanlığına Atilla Efendioğlu seçildi.

Genel kurula, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Sevinç Kibar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Kızılay üyeleri ve gönüllüleri katıldı.

Atilla Efendioğlu Başkanlığındaki Türk Kızılay Manisa Şubesinin yeni yönetimi şu şekilde oluştu: "Hakan Kadayıfçılar,

Onur Taylan, Göksel Altıntaş, Mehmet Molan, Halil Başkentli, Ali Rıza Açaylı, Tuğçe İnç Zavlak, Nihat Can Gül, Erdal Nohutçu, Hakan Yılmazbaş. Ethem Öztaş Denetçi"

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