Kurtuluşunun 100. yılında Demirci Akıncılar Anıtının olduğu alan ağaçlandırıldı

Manisa’nın Demirci ilçesinde bulunan Demirci Akıncıları Anıtının olduğu alan kurtuluşun 100. yılında Demirci Orman işletme Müdürlüğü tarafından ağaçlandırıldı. 6 yaşında 4 çınar, 5 melez servi, 15 sedir (Himalaya), 3 yaşında 14 Sedir (Himalaya) olmak üzere toplamda 38 adet boylu fidan dikilen törende her bir fidanda Demirci Akıncılarının isimlerinin yaşatılacağı öğrenildi.

Demirci Akıncıları Anıtında gerçekleştirilen fidan dikme törenine Demirci Kaymakamı Adem Kaya, Demirci ilçesi mülki amirleri ve Demirci Meslek Yüksekokulu öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı. Fidan dikim etkinliğinde Demirci Akıncılar Derneği Başkanı Hüseyin Kıncı tarafından Demirci Akıncıları hakkında bilgi verildi.

Demirci Akıncıları yemin anıtı çevresine dikilen fidanların Demirci Akıncılarının adlarını yaşatacağını belirten Kıncı, “Kurtuluş Savaşı'nda Manisa, Kütahya ve Balıkesir hattında düşmana karşı amansız mücadele veren dönemin Demirci Kaymakamı İbrahim Ethem Akıncı, vefatının ardından 72 yıl geçmesine rağmen milletin gönlündeki yerini korumaktadır. Merkezini Demirci’nin oluşturduğu Akıncılar Bölgesin, İstiklal Harbi’nde özgün bir konuma sahiptir. Demirci’nin Yunan işgal bölgesi içinde bağımsız ve adeta ‘Benim meskenim dağlardır’ diyerek, işgali tanımayan ve işgale boyun eğmeyen insanların diyarıdır. Yunan işgaline boyun eğmediği gibi sonuna kadar direnen bu insanlar ise Demirci Akıncıları’dır. Akıncıların başında da dönemin kaymakamı İbrahim Ethem Akıncı bulunmaktadır. Hukuk mezunu bir mülki amir olan İbrahim Ethem, Akıncı müfrezelerinin komutanıdır ve maiyetindeki müfrezelerin komutanları arasında, Parti Mehmet Pehlivan, Gördes kızı Makbule, Halil Efe gibi ele avuca sığmaz efeler vardır.” dedi.

Demirci Orman İşletme Müdürü Tayfun Doğan ise, “Demirci’de Kaymakam İbrahim Ethem Akıncı ve Demirci Akıncıları, Demirci'de her yıl ağustos ayında düzenlenen programla anılıyor. Bu yıl da Demirci’nin kurtuluşunun 100. yılını idrak edeceğiz. Her yıl olduğu gibi 30 Ağustos’ta bu alanda yine anma programı yapılacak. İşletme Müdürlüğü olarak bu yıl yapılacak anma programı diktiğimiz bu fidanların gölgesinde icra edilsin, her şehidin bir ağacı olsun istedik. Her birine minnettarız, ruhları şad olsun. Dikime katılan tüm katılımcılara başta Sayın Kaymakamım Adem Kaya olmak üzere teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Etkinlikte 6 yaşında 4 çınar, 5 melez servi, 15 sedir (Himalaya), 3 yaşında 14 Sedir (Himalaya) olmak üzere toplamda 38 adet boylu fidan dikildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.